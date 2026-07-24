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24 июля 2026, 00:52 |
207
0

ВИДЕО. Камера арбитра записала жесткую реплику Беллингема

Полузащитник Реала не сдержал эмоций после скандального полуфинала против Аргентины

24 июля 2026, 00:52 |
207
0
ВИДЕО. Камера арбитра записала жесткую реплику Беллингема
TikTok. Джуд Беллингем
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Появились новые кадры с камеры главного арбитра полуфинального матча чемпионата мира между сборными Англии и Аргентины.

После финального свистка Джуд Беллингем подошел к американскому судье Исмаилу Элфату и язвительно прокомментировал его работу.

«Некоторые решения были ужасными, но всего доброго», – сказал английский полузащитник, после чего отправился в раздевалку.

Недовольство англичан вызвали несколько спорных эпизодов. В частности, представители команды считали, что Энцо Фернандес мог получить красную карточку за столкновение с Эллиотом Андерсоном. Также футболисты требовали зафиксировать нарушение Лионеля Месси на Джеде Спенсе перед победным голом Лаутаро Мартинеса.

Аргентина победила Англию со счетом 2:1 и вышла в финал чемпионата мира. После матча расстроенный Беллингем не смог сдержать слез.

Новые кадры с камеры арбитра быстро распространились в социальных сетях и вновь вызвали споры вокруг судейства в одном из главных матчей турнира.

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Джуд Беллингем скандал сборная Англии по футболу чемпионат мира по футболу Реал Мадрид
Максим Лапченко Источник: The Sun
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