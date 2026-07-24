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24 июля 2026, 00:40 |
361
0

ФОТО. Фанаты Аргентины требуют переиграть финал ЧМ-2026

Болельщики обвиняют арбитра в предвзятом судействе

24 июля 2026, 00:40 |
361
0
ФОТО. Фанаты Аргентины требуют переиграть финал ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Испании против сборной Аргентины
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Болельщики сборной Аргентины запустили петицию с требованием переиграть финал чемпионата мира против Испании. Обращение уже поддержали более 80 тысяч человек.

Автор инициативы Хисела Санчес считает, что работа арбитра Славко Винчича повлияла на результат встречи. В петиции судейство называют «противоречивым и коррумпированным», а FIFA призывают пересмотреть события матча.

Испания победила Аргентину со счетом 1:0 в дополнительное время. Решающий гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес. Аргентинцы заканчивали матч в меньшинстве после удаления Энцо Фернандеса.

После финального свистка между футболистами произошла массовая потасовка, которую расследует FIFA.

При этом петиция не имеет юридической силы. FIFA пока не сообщала о возможности пересмотра результата или проведения повторного матча.

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Максим Лапченко Источник: The Sun
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