ФОТО. Фанаты Аргентины требуют переиграть финал ЧМ-2026

Болельщики сборной Аргентины запустили петицию с требованием переиграть финал чемпионата мира против Испании. Обращение уже поддержали более 80 тысяч человек.

Автор инициативы Хисела Санчес считает, что работа арбитра Славко Винчича повлияла на результат встречи. В петиции судейство называют «противоречивым и коррумпированным», а FIFA призывают пересмотреть события матча.

Испания победила Аргентину со счетом 1:0 в дополнительное время. Решающий гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес. Аргентинцы заканчивали матч в меньшинстве после удаления Энцо Фернандеса.

После финального свистка между футболистами произошла массовая потасовка, которую расследует FIFA.

При этом петиция не имеет юридической силы. FIFA пока не сообщала о возможности пересмотра результата или проведения повторного матча.