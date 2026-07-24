ФОТО. Фанаты Аргентины требуют переиграть финал ЧМ-2026
Болельщики обвиняют арбитра в предвзятом судействе
Болельщики сборной Аргентины запустили петицию с требованием переиграть финал чемпионата мира против Испании. Обращение уже поддержали более 80 тысяч человек.
Автор инициативы Хисела Санчес считает, что работа арбитра Славко Винчича повлияла на результат встречи. В петиции судейство называют «противоречивым и коррумпированным», а FIFA призывают пересмотреть события матча.
Испания победила Аргентину со счетом 1:0 в дополнительное время. Решающий гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес. Аргентинцы заканчивали матч в меньшинстве после удаления Энцо Фернандеса.
После финального свистка между футболистами произошла массовая потасовка, которую расследует FIFA.
При этом петиция не имеет юридической силы. FIFA пока не сообщала о возможности пересмотра результата или проведения повторного матча.
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