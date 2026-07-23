ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидер Александрии стал игроком чемпиона Китая

29-летний португальский центральный защитник Мигел Кампуш, который по завершении минувшего сезона покинул «Александрию», продолжит карьеру в китайской Суперлиге.

О подписании легионера официально отрапортовал «Шанхай Порт».

Сроки контракта с новичком китайский клуб не раскрывает, отмечая лишь, что Кампуш будет играть за «Шанхай Порт» в текущем сезоне.

Отметим, что «Шанхай Порт» является 4-кратным чемпионом Китая. Клуб завоевывал титулы в 2018, 2023, 2024 и 2025 годах.

В нынешнем сезоне «Шанхай Порт» выступает неудачно, занимая после 18-ти туров лишь 13-е место в турнирной таблице национального чемпионата.

За «Александрию» Мигел Кампуш играл с января 2024 года, успев стать одним из лидеров этой команды.