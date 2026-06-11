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Украина. Премьер лига
11 июня 2026, 15:07 |
545
0

ОФИЦИАЛЬНО. Александрия попрощалась с лидером после вылета из УПЛ

Мигел Кампуш не стал продлевать контракт с «горожанами»

11 июня 2026, 15:07 |
545
0
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия попрощалась с лидером после вылета из УПЛ
ФК Александрия. Мигел Кампуш
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ФК Александрия официально объявил о прекращении сотрудничества с португальским защитником Мигелем Кампушем. Об этом пишет пресс-служба «горожан».

По официальной информации, клуб и футболист не стали продлевать контракт, действовавший до 30 июня 2026 года. Футболист получил статус свободного агента.

«Благодарим Мигеля за профессионализм, самоотдачу и весомый вклад в результаты команды. Желаем крепкого здоровья и новых вызовов и в дальнейшей футбольной карьере», – лаконично говорится в сообщении.

Мигель дебютировал за «Александрию» 26 февраля 2024 в домашнем матче против донецкого «Шахтера» (0:0). Всего в Чемпионате Украины защитник провел 61 игру, отличившись 6 забитыми голами. Еще по два матча сыграл в Кубке Украины, Лиге конференций и в раунде плей-офф УПЛ.

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Олег Вахоцкий Источник: ФК Александрия
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