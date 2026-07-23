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  4. Джастин ЛОНВЕЙК: «Хотели забить еще один мяч»
Лига Европы
23 июля 2026, 23:39 |
105
0

Джастин ЛОНВЕЙК: «Хотели забить еще один мяч»

Полузащитник «Динамо» прокомментировал поражение от ПАОК

23 июля 2026, 23:39 |
105
0
Джастин ЛОНВЕЙК: «Хотели забить еще один мяч»
ФК Динамо Киев
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Нидерландский полузащитник киевского «Динамо» Джастин Лонвейк прокомментировал поражение от греческого ПАОК (2:3) в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

– Вы забили свой первый гол после возвращения в «Динамо». Как прокомментируете этот гол?

– Конечно, приятно отличиться голом, к тому же важным для хода игры. Мы хотели отыграться, забить ещё один гол и как минимум сыграть вничью. К сожалению, не получилось.

– В серии пенальти против «Университати» вы реализовали решающий одиннадцатиметровый удар. Сегодня, выйдя на замену, забили. Что чувствуете в такие моменты?

– Хочу приносить пользу команде. Я вернулся и готов к тому, чтобы главный тренер использовал меня. Прилагаю все усилия, чтобы достичь цели.

– О чём думали перед выходом на поле? Какие указания получили от тренерского штаба?

– Мы проигрывали со счётом 1:3. Тренерский штаб объяснил, на какой позиции я буду играть. Они знают, на что я способен. Мне нравится обострять игру, поэтому вышел на поле и показал это.

– При счёте 2:3 у Пономаренко было два голевых момента, но мяч так и не оказался в воротах. Это невезение?

– Мы всей командой старались забить третий гол. Хорошо, что создали такие моменты, но жаль, что не смогли их реализовать.

– Как оцените шансы перед ответным матчем?

– Это только первый тайм. Нас ещё ждёт второй в Греции. Сегодня мы показали, что являемся сильной командой. В ответном матче необходимо сыграть ещё лучше и бороться за результат.

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Дмитрий Вус Источник: ФК Динамо Киев
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