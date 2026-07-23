ВИДЕО. Будет интрига. «Динамо» отыграло один гол в матче против ПАОКа

Киевское «Динамо» сумело сократить отставание в первом матче квалификации Лиги Европы против ПАОКа.

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На 77-й минуте Джастин Лонвейк результативно завершил атаку «бело-синих» и сделал счёт 2:3, вернув команде надежду на положительный результат.

Встреча проходит в польском Люблине, где «Динамо» проводит номинально домашний матч. Ответный матч состоится 30 июля в Греции, а победитель двухматчевого противостояния выйдет в следующий раунд квалификации Лиги Европы.

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