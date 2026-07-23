ВИДЕО. Будет интрига. Динамо отыграло один гол в матче против ПАОКа
Гол забил Лонвейк
Киевское «Динамо» сумело сократить отставание в первом матче квалификации Лиги Европы против ПАОКа.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 77-й минуте Джастин Лонвейк результативно завершил атаку «бело-синих» и сделал счёт 2:3, вернув команде надежду на положительный результат.
Встреча проходит в польском Люблине, где «Динамо» проводит номинально домашний матч. Ответный матч состоится 30 июля в Греции, а победитель двухматчевого противостояния выйдет в следующий раунд квалификации Лиги Европы.
ВИДЕО. Будет интрига. «Динамо» отыграло один гол в матче против ПАОКа
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Бело-синим» срочно нужно подтянуть реализацию и функционалку
В услугах украинца заинтересованы «Валенсия» и «Севилья»