Краснопор забил четвертый самый быстрый гол Полесья в еврокубках

23-летний нападающий Игорь Краснопир забил четвёртый самый быстрый гол в истории «Полесья» в еврокубках.

Форвард отличился голом в ворота датского «Копенгагена» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций на 6-й минуте.

По этому поводу вспомним, кто забивал за «волков» в еврокубках на более ранних минутах.

Рекорд принадлежит Богдану Кушниренко, который в сезоне 2024/25 забил гол в ворота словенской «Олимпии» уже на 1-й минуте игры.

Самые быстрые голы «Полесья» в еврокубках: