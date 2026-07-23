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  4. Краснопор забил четвертый самый быстрый гол Полесья в еврокубках
Лига конференций
23 июля 2026, 21:38 |
302
0

Краснопор забил четвертый самый быстрый гол Полесья в еврокубках

Вспомним, кто убивал за волков на более ранних минутах

23 июля 2026, 21:38 |
302
0
Краснопор забил четвертый самый быстрый гол Полесья в еврокубках
ФК Полесье
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23-летний нападающий Игорь Краснопир забил четвёртый самый быстрый гол в истории «Полесья» в еврокубках.

Форвард отличился голом в ворота датского «Копенгагена» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций на 6-й минуте.

По этому поводу вспомним, кто забивал за «волков» в еврокубках на более ранних минутах.

Рекорд принадлежит Богдану Кушниренко, который в сезоне 2024/25 забил гол в ворота словенской «Олимпии» уже на 1-й минуте игры.

Самые быстрые голы «Полесья» в еврокубках:

  • 1 мин – Богдан Кушниренко, против «Олимпии», ЛК 2024/25
  • 2 мин – Александр Назаренко, против «Фиорентины», ЛК 2025/26
  • 4 мин – Богдан Михайличенко, против «Санта-Коломы», ЛК 2025/26
  • 6 мин – Игорь Краснопир, против «Копенгагена», ЛК 2026/27
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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