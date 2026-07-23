Лига конференций23 июля 2026, 21:38 |
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Краснопор забил четвертый самый быстрый гол Полесья в еврокубках
Вспомним, кто убивал за волков на более ранних минутах
23 июля 2026, 21:38 |
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23-летний нападающий Игорь Краснопир забил четвёртый самый быстрый гол в истории «Полесья» в еврокубках.
Форвард отличился голом в ворота датского «Копенгагена» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций на 6-й минуте.
По этому поводу вспомним, кто забивал за «волков» в еврокубках на более ранних минутах.
Рекорд принадлежит Богдану Кушниренко, который в сезоне 2024/25 забил гол в ворота словенской «Олимпии» уже на 1-й минуте игры.
Самые быстрые голы «Полесья» в еврокубках:
- 1 мин – Богдан Кушниренко, против «Олимпии», ЛК 2024/25
- 2 мин – Александр Назаренко, против «Фиорентины», ЛК 2025/26
- 4 мин – Богдан Михайличенко, против «Санта-Коломы», ЛК 2025/26
- 6 мин – Игорь Краснопир, против «Копенгагена», ЛК 2026/27
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