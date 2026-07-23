Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
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Лига конференций
23 июля 2026, 21:34 | Обновлено 23 июля 2026, 21:37
704
0

ФОТО. «Нация воинов». Фанаты Копенгагена поддержали Украину

Красивый жест со стороны фанатов датского клуба

23 июля 2026, 21:34 | Обновлено 23 июля 2026, 21:37
704
0
ФОТО. «Нация воинов». Фанаты Копенгагена поддержали Украину
Getty Images/Global Images Ukraine
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Болельщики «Копенгагена» вывесили баннер в поддержку Украины перед первым матчем с «Полесьем» во 2-м раунде квалификации Лиги конференций.

На стадионе «Košická Futbalová Aréna» в словацком Кошице фанаты «Копенгагена» проявили солидарность с украинцами, которые борются за свою независимость в войне с россией.

«Оставайся сильной, Украина. Нация воинов», – написали фанаты «Копенгагена».

После поединка в Кошице команды проведут 30 июля ответный матч в Копенгагене.

ФОТО. «Нация воинов». Фанаты Копенгагена поддержали Украину

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Копенгаген Полесье Житомир Лига конференций Полесье - Копенгаген фото фанаты российско-украинская война
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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