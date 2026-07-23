ФОТО. «Нация воинов». Фанаты Копенгагена поддержали Украину
Красивый жест со стороны фанатов датского клуба
Болельщики «Копенгагена» вывесили баннер в поддержку Украины перед первым матчем с «Полесьем» во 2-м раунде квалификации Лиги конференций.
На стадионе «Košická Futbalová Aréna» в словацком Кошице фанаты «Копенгагена» проявили солидарность с украинцами, которые борются за свою независимость в войне с россией.
«Оставайся сильной, Украина. Нация воинов», – написали фанаты «Копенгагена».
После поединка в Кошице команды проведут 30 июля ответный матч в Копенгагене.
ФОТО. «Нация воинов». Фанаты Копенгагена поддержали Украину
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