Болельщики «Копенгагена» вывесили баннер в поддержку Украины перед первым матчем с «Полесьем» во 2-м раунде квалификации Лиги конференций.

На стадионе «Košická Futbalová Aréna» в словацком Кошице фанаты «Копенгагена» проявили солидарность с украинцами, которые борются за свою независимость в войне с россией.

«Оставайся сильной, Украина. Нация воинов», – написали фанаты «Копенгагена».

После поединка в Кошице команды проведут 30 июля ответный матч в Копенгагене.

ФОТО. «Нация воинов». Фанаты Копенгагена поддержали Украину