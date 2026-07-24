Новичок Барселоны: «Я готов отдать все»

Немецкий нападающий Карим Адейеми прокомментировал свой переход в каталонскую «Барселону» из дортмундской «Боруссии»:

«Я здесь, чтобы выигрывать титулы. Я считаю, что «Барса» — лучший клуб в мире благодаря своей истории, выдающимся футболистам, которые здесь играли, и особой связи с Каталонией. С самого первого дня я чувствовал, что это клуб особенного рода.

Я разговаривал с Ханси Фликом и полностью ему доверяю. Он рассказал мне, что нужно этому клубу, и я готов сделать всё, что нужно команде для достижения наших целей. Флик может рассчитывать на то, что я отдам всё ради него, ради команды и ради болельщиков. Я готов отдать всё».