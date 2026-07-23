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  4. Богдан ЛЕВИЦКИЙ: «У нас не много времени на подготовку к сезону»
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23 июля 2026, 23:46 |
21
0

Богдан ЛЕВИЦКИЙ: «У нас не много времени на подготовку к сезону»

Защитник «Руха» U-19 поделился впечатлениями от летних учебно-тренировочных сборов

23 июля 2026, 23:46 |
21
0
Богдан ЛЕВИЦКИЙ: «У нас не много времени на подготовку к сезону»
ФК Рух. Богдан Левицкий
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Защитник юношеской команды львовского «Руха» U-19 Богдан Левицкий поделился впечатлениями от летних учебно-тренировочных сборов:

«Все ребята были рады вернуться в расположение клуба. Мы уже успели соскучиться друг по другу, хотели увидеться. Уже пообщались, каждый рассказал, как провел время на каникулах. Дома мы некоторое время полностью отдыхали, а затем все получили индивидуальные задания для подготовки. После первых тренировок видно, что ребята качественно поработали дома, поэтому сейчас в хорошей форме. Тренеры также отметили, что мы с желанием подошли к делу и нужно продолжать в том же духе.

В прошлом сезоне ребята 2009 и 2010 годов рождения много играли вместе и в составе «Руха» U-17, и в составе «Руха» U-19. Мы выступали как одна команда, знаем возможности всех футболистов, поэтому думаю, что мы быстро сыграемся и не будет никаких проблем с адаптацией. Важно хорошо наработать состав к старту чемпионата.

У нас не так много времени на подготовку к сезону. За короткий период нам нужно набрать оптимальную форму. Впереди у нас два спарринга против сильных соперников, поэтому я убежден, что если мы правильно всё сделаем на сборах, то будем хорошо готовы к выступлениям в Национальной лиге U-19. Руководство ставит перед нами самые высокие задачи. Нужно подойти к матчам с хорошим настроем и много работать; если мы это сделаем, то у нас всё получится».

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учебно-тренировочные сборы чемпионат Украины по футболу U-19 Рух Львов Рух Львов U-19 Богдан Левицкий
Дмитрий Вус Источник: ФК Рух Львов
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