Тренер Руха U-19: «Мы должны подготовить игроков ко взрослому футболу»

Главный тренер юношеской команды львовского «Руха» U-19 Назар Савицкий поделился впечатлениями от летних учебно-тренировочных сборов.

– Назар Игоревич, «Рух» U-19 начал подготовку к новому сезону. Расскажите, как прошла первая тренировка ребят 2009–2010 годов рождения после отпуска? И как команда будет работать во время сборов?

– На первой тренировке было видно, что ребята соскучились по футболу, хорошо восстановились и полны эмоций. Далее эти игроки присоединятся к футболистам 2007–2008 годов рождения и будут готовиться к выступлениям в Национальной лиге U-19. Поскольку чемпионат стартует 5 августа, у нас не так много времени на подготовку. Впереди у команды два спарринга. После чего мы в обычном режиме будем готовиться к официальным играм.

– Довольны ли вы формой игроков на первой тренировке? В какой физической форме они находятся?

– У ребят довольно хорошая физическая форма. Они получили индивидуальные задания по физической подготовке ещё когда были дома. Игроки выполняли эти задания под контролем наших тренеров по физической подготовке. Я доволен той формой, в которой они сейчас находятся.

– Этим летом вы начали работать вместе с Богданом Есипом и проводите совместный тренировочный процесс. Как в дальнейшем будет распределяться состав на матчи?

– В составе «Руха» есть игроки 2007, 2008, 2009 и 2010 годов рождения – они будут выступать во Второй лиге и в Национальной лиге U-19. Мы знаем всех футболистов. И я, и Богдан Борисович работали с этими ребятами ещё на уровне Академии. Думаю, нам не понадобится много времени, чтобы сформировать две хорошие боеспособные команды, которые будут бороться за высокие места. Эти футболисты тоже уже много лет общаются, жили и играли вместе.

– Многие воспитанники Академии «Руха» выступают за различные возрастные категории юношеских сборных Украины. Что это значит для ребят? Является ли это дополнительной мотивацией проявить себя?

– Нас очень радует, что наши игроки выступают в разных возрастных группах юношеских сборных Украины. Матчи за сборную – важный опыт для молодых футболистов. Для них это прекрасная возможность заявить о себе на международном уровне и хорошо проявить себя. Это хороший повод проверить свои способности на фоне сверстников из других стран. Все это идет на пользу игрокам.

– На уровне U-19 часто бывает, что более молодые игроки играют против более старших футболистов, ведь в этой возрастной категории выступают несколько возрастных групп. Как можно нивелировать этот фактор? Для вас это также новый вызов с тренерской точки зрения. Чего вы ожидаете от выступления в чемпионате, где также есть возможность побороться за место в еврокубке – Юношеской лиге УЕФА?

– Детский футбол и юношеский футбол – это разные вещи. Этот переход требует времени, ведь футболистам нужно адаптироваться к новым условиям и уровню сопротивления. Но я не думаю, что это будет длительный период, ведь ребята 2009 и 2010 годов рождения уже постепенно получали игровую практику в Национальной лиге U-19 ещё в предыдущем сезоне, а также тренировались с командой, которая выступала в УПЛ. То есть уже тогда у них была возможность тренироваться и играть со старшими футболистами. Сейчас это не будет их первым подобным опытом. Хотя, конечно, это новый вызов для юных игроков, ведь они выходят на новый уровень и будут регулярно играть в более конкурентные матчи, которые интенсивнее, чем игры в Национальной лиге будущего.

Наша задача — адаптировать футболистов к взрослому футболу и помочь им как можно быстрее раскрыться и проявить себя. То есть команда должна не только добиваться положительного результата, но, главное, чтобы игроки развивались. «Рух» сейчас имеет в своём составе талантливую молодёжь, и нужно, чтобы она прогрессировала. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы эти ребята впоследствии играли в футбол на высоком уровне.

– Чего вы ожидаете от команды на сборах? И какие цели вы ставите перед «Рухом» U-19 на предстоящий сезон?

– Тренерский штаб озвучил футболистам требования и принципы игры, которые мы хотим видеть от них. Они должны следовать им на каждой тренировке и в каждом матче. Игроки должны выполнять эти требования и, благодаря этим игровым принципам, бороться за лучший результат. Мы ставим перед собой самые высокие цели и максимальные задачи. Все наши футболисты — талантливые и перспективные, поэтому мы многого от них ожидаем.