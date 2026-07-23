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Англия
23 июля 2026, 21:42 | Обновлено 23 июля 2026, 21:43
121
0

«Его развитие продолжается». В Ман Сити объяснили новый контракт Фодена

Угу Виана высказался о продлении соглашения с Филом

23 июля 2026, 21:42 | Обновлено 23 июля 2026, 21:43
121
0
«Его развитие продолжается». В Ман Сити объяснили новый контракт Фодена
ФК Манчестер Сити
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Спортивный директор «Манчестер Сити» Угу Виана прокомментировал продление контракта с английским полузащитником Филом Фоденом:

«Все в «Манчестер Сити» невероятно гордятся Филом. Он олицетворяет всё самое лучшее, что есть в нашей академии. Он — уникальный талант, и его креативность — настоящее удовольствие для зрителей. Но ни одно из его достижений не было бы возможным без сосредоточенности, преданности и скромности, благодаря которым он упорно трудился в каждый момент и впитывал в себя все знания, которые давали ему наши тренеры и игроки.

Учитывая, что Фил присоединился к «Сити» в возрасте девяти лет, его постоянные успехи отмечают во всех уголках нашего клуба — от сотрудников Академии, которые помогли ему развиться, до болельщиков «Сити», поддерживавших его на протяжении всего этого времени. В свои 26 лет он продолжает развиваться, и мы с нетерпением ждем, каким игроком Фил сможет стать в ближайшие годы».

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Угу Виана продление контракта чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Фил Фоден
Дмитрий Вус Источник: ФК Манчестер Сити
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