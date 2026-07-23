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Украина. Премьер лига
23 июля 2026, 23:38 |
204
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс попрощался с директором академии

Геннадий Приходько покинул клуб

23 июля 2026, 23:38 |
204
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс попрощался с директором академии
ФК Кривбасс. Геннадий Приходько
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Криворожский «Кривбасс» официально объявил об уходе директора академии Геннадия Приходько.

Отмечается, что специалист сам решил сделать перерыв и сосредоточиться на собственных планах.

На протяжении многих лет Геннадий работал в структуре «Кривбасса», был главным тренером команды, советником президента, а с декабря 2025 года возглавлял клубную академию.

Ранее «Кривбасс» официально объявил о подписании контракта с Джимми Мпанзу.

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Геннадий Приходько Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига отставка
Дмитрий Вус Источник: ФК Кривбасс
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