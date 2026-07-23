ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс попрощался с директором академии

Криворожский «Кривбасс» официально объявил об уходе директора академии Геннадия Приходько.

Отмечается, что специалист сам решил сделать перерыв и сосредоточиться на собственных планах.

На протяжении многих лет Геннадий работал в структуре «Кривбасса», был главным тренером команды, советником президента, а с декабря 2025 года возглавлял клубную академию.

Ранее «Кривбасс» официально объявил о подписании контракта с Джимми Мпанзу.