Украина. Премьер лига23 июля 2026, 23:38 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс попрощался с директором академии
Геннадий Приходько покинул клуб
23 июля 2026, 23:38 |
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Криворожский «Кривбасс» официально объявил об уходе директора академии Геннадия Приходько.
Отмечается, что специалист сам решил сделать перерыв и сосредоточиться на собственных планах.
На протяжении многих лет Геннадий работал в структуре «Кривбасса», был главным тренером команды, советником президента, а с декабря 2025 года возглавлял клубную академию.
Ранее «Кривбасс» официально объявил о подписании контракта с Джимми Мпанзу.
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