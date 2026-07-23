Даниил Сикан забил первый гол за Андерлехт в сезоне 2026/27
Результативный удар в ворота Хаммарбю стал шестым в еврокубках для украинского форварда
Украинский форвард Даниил Сикан, который защищает цвета бельгийского «Андерлехта», забил свой первый гол в сезоне 2026/27 – случилось это во втором квалификационном раунде Лиги Европы.
Нападающий поразил ворота шведского «Хаммарбю» на шестой минуте, удачно выполнив штрафной удар. Этот гол стал для 25-летнего футболиста шестым в еврокубках. Предыдущие пять были забиты в составе донецкого «Шахтера».
Голы Даниила Сикана в еврокубках (6):
- 2026: ЛЕ, Хаммарбю (Андерлехт)
- 2024: ЛЧ, ПСВ (Шахтер)
- 2023: ЛЧ, Порту (Шахтер)
- 2023: ЛЧ, Барселона (Шахтер)
- 2023: ЛЧ, Антверпен (дубль) (Шахтер)
Всего в футболке «Андерлехта» украинец забил уже три гола. Вспомним всех украинцев, которые отличались результативными ударами за этот бельгийский клуб.
Голы украинцев за Андерлехт во всех турнирах:
- 43 – Олег Ящук (32 – чемпионат Бельгии, 6 – Кубок Бельгии, 2 – Лига чемпионов, 2 – Кубок УЕФА, 1 – Кубок бельгийской лиги)
- 12 – Александр Яковенко (9 – чемпионат Бельгии, 2 – Лига чемпионов, 1 – Кубок УЕФА)
- 3 – Даниил Сикан (2 – чемпионат Бельгии, 1 – Лига Европы)
- 1 – Богдан Михайличенко (1 – чемпионат Бельгии)
Статистика выступлений Даниила Сикана в Андерлехте:
- 12 матчей (9 – чемпионат Бельгии, 2 – Кубок Бельгии, 1 – Лига Европы)
- 3 гола (2 – чемпионат Бельгии, 1 – Лига Европы)
- 1 ассист (1 – чемпионат Бельгии)
Sikan opent de score. 🟣⚪️ Suivez le reste du match en direct sur Mauve TV. 📺 pic.twitter.com/zWingg8oxd— RSC Anderlecht (@rscanderlecht) July 23, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Выделяем тех, кто провел мундиаль на высочайшем уровне и запомнился своими выступлениями надолго
На украинца претендуют четыре клуба, сообщил Конур