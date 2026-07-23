Даниил Сикан забил первый гол за Андерлехт в сезоне 2026/27

Украинский форвард Даниил Сикан, который защищает цвета бельгийского «Андерлехта», забил свой первый гол в сезоне 2026/27 – случилось это во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

Нападающий поразил ворота шведского «Хаммарбю» на шестой минуте, удачно выполнив штрафной удар. Этот гол стал для 25-летнего футболиста шестым в еврокубках. Предыдущие пять были забиты в составе донецкого «Шахтера».

Голы Даниила Сикана в еврокубках (6):

2026: ЛЕ, Хаммарбю (Андерлехт)

2024: ЛЧ, ПСВ (Шахтер)

2023: ЛЧ, Порту (Шахтер)

2023: ЛЧ, Барселона (Шахтер)

2023: ЛЧ, Антверпен (дубль) (Шахтер)

Всего в футболке «Андерлехта» украинец забил уже три гола. Вспомним всех украинцев, которые отличались результативными ударами за этот бельгийский клуб.

Голы украинцев за Андерлехт во всех турнирах:

43 – Олег Ящук (32 – чемпионат Бельгии, 6 – Кубок Бельгии, 2 – Лига чемпионов, 2 – Кубок УЕФА, 1 – Кубок бельгийской лиги)

12 – Александр Яковенко (9 – чемпионат Бельгии, 2 – Лига чемпионов, 1 – Кубок УЕФА)

3 – Даниил Сикан (2 – чемпионат Бельгии, 1 – Лига Европы)

1 – Богдан Михайличенко (1 – чемпионат Бельгии)

Статистика выступлений Даниила Сикана в Андерлехте:

12 матчей (9 – чемпионат Бельгии, 2 – Кубок Бельгии, 1 – Лига Европы)

3 гола (2 – чемпионат Бельгии, 1 – Лига Европы)

1 ассист (1 – чемпионат Бельгии)