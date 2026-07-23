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  4. Даниил Сикан забил первый гол за Андерлехт в сезоне 2026/27
Лига Европы
23 июля 2026, 20:51 |
166
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Даниил Сикан забил первый гол за Андерлехт в сезоне 2026/27

Результативный удар в ворота Хаммарбю стал шестым в еврокубках для украинского форварда

23 июля 2026, 20:51 |
166
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Даниил Сикан забил первый гол за Андерлехт в сезоне 2026/27
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан
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Украинский форвард Даниил Сикан, который защищает цвета бельгийского «Андерлехта», забил свой первый гол в сезоне 2026/27 – случилось это во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

Нападающий поразил ворота шведского «Хаммарбю» на шестой минуте, удачно выполнив штрафной удар. Этот гол стал для 25-летнего футболиста шестым в еврокубках. Предыдущие пять были забиты в составе донецкого «Шахтера».

Голы Даниила Сикана в еврокубках (6):

  • 2026: ЛЕ, Хаммарбю (Андерлехт)
  • 2024: ЛЧ, ПСВ (Шахтер)
  • 2023: ЛЧ, Порту (Шахтер)
  • 2023: ЛЧ, Барселона (Шахтер)
  • 2023: ЛЧ, Антверпен (дубль) (Шахтер)

Всего в футболке «Андерлехта» украинец забил уже три гола. Вспомним всех украинцев, которые отличались результативными ударами за этот бельгийский клуб.

Голы украинцев за Андерлехт во всех турнирах:

  • 43 – Олег Ящук (32 – чемпионат Бельгии, 6 – Кубок Бельгии, 2 – Лига чемпионов, 2 – Кубок УЕФА, 1 – Кубок бельгийской лиги)
  • 12 – Александр Яковенко (9 – чемпионат Бельгии, 2 – Лига чемпионов, 1 – Кубок УЕФА)
  • 3 – Даниил Сикан (2 – чемпионат Бельгии, 1 – Лига Европы)
  • 1 – Богдан Михайличенко (1 – чемпионат Бельгии)

Статистика выступлений Даниила Сикана в Андерлехте:

  • 12 матчей (9 – чемпионат Бельгии, 2 – Кубок Бельгии, 1 – Лига Европы)
  • 3 гола (2 – чемпионат Бельгии, 1 – Лига Европы)
  • 1 ассист (1 – чемпионат Бельгии)
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Лига Европы Андерлехт Хаммарбю Даниил Сикан статистика
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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