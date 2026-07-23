ВИДЕО. Шедевр! Сикан забил эффектный мяч со штрафного в еврокубках
Украинец взрывно открыл новый сезон
Украинский форвард «Андерлехта» Даниил Сикан забил первый мяч бельгийского клуба в сезоне 2026/27.
Нападающий открыл счет в матче 2-го раунда отбора Лиги Европы против «Хаммарбю» из Швеции.
Даниил на 6-й минуте эффектно исполнил штрафной, запустив мяч в девятку – 1:0.
Для украинца этот гол стал третьим в составе «Андерлехта». Предыдущие два мяча он забил в одном матче чемпионата Бельгии против «Сент-Трюйдена» (3:1).
ВИДЕО. Шедевр! Сикан забил эффектный мяч со штрафного в еврокубках
Sikan opent de score. 🟣⚪️ Suivez le reste du match en direct sur Mauve TV. 📺 pic.twitter.com/zWingg8oxd— RSC Anderlecht (@rscanderlecht) July 23, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинца предложили «Ливерпулю» и «Челси»
Аргентинец похвалил Ламина и Педри