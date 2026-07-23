Украинский форвард «Андерлехта» Даниил Сикан забил первый мяч бельгийского клуба в сезоне 2026/27.

Нападающий открыл счет в матче 2-го раунда отбора Лиги Европы против «Хаммарбю» из Швеции.

Даниил на 6-й минуте эффектно исполнил штрафной, запустив мяч в девятку – 1:0.

Для украинца этот гол стал третьим в составе «Андерлехта». Предыдущие два мяча он забил в одном матче чемпионата Бельгии против «Сент-Трюйдена» (3:1).

ВИДЕО. Шедевр! Сикан забил эффектный мяч со штрафного в еврокубках