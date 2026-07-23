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Лига Европы
23 июля 2026, 20:17 | Обновлено 23 июля 2026, 20:47
1051
0

ВИДЕО. Шедевр! Сикан забил эффектный мяч со штрафного в еврокубках

Украинец взрывно открыл новый сезон

23 июля 2026, 20:17 | Обновлено 23 июля 2026, 20:47
1051
0
ВИДЕО. Шедевр! Сикан забил эффектный мяч со штрафного в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан
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Украинский форвард «Андерлехта» Даниил Сикан забил первый мяч бельгийского клуба в сезоне 2026/27.

Нападающий открыл счет в матче 2-го раунда отбора Лиги Европы против «Хаммарбю» из Швеции.

Даниил на 6-й минуте эффектно исполнил штрафной, запустив мяч в девятку – 1:0.

Для украинца этот гол стал третьим в составе «Андерлехта». Предыдущие два мяча он забил в одном матче чемпионата Бельгии против «Сент-Трюйдена» (3:1).

ВИДЕО. Шедевр! Сикан забил эффектный мяч со штрафного в еврокубках

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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