Френки ДЕ ЙОНГ: «Я всегда отдавал все, ради Барселоны и Нидерландов»

Нидерландский полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг прокомментировал информацию о своей травме:

«Дорогие болельщики, обычно я не обращаю особого внимания на то, что пишут обо мне, о команде или о клубе. Но в последнее время появилось много спекуляций относительно моей травмы и моей ситуации в «Барселоне».

Мне тяжело видеть, как люди из-за ложных сообщений ставят под сомнение моё отношение к клубу и мою преданность ему. Футбол — это всё для меня, и я всегда отдавал всё, что у меня было, ради «Барселоны» и своей страны. Именно поэтому я хочу рассказать, что на самом деле произошло.

Во время чемпионата мира я травмировал колено. После первых обследований врачи сказали, что это незначительное повреждение и что оно не ухудшится, если я продолжу играть. Единственной проблемой было то, что приходилось выходить на поле с болью. Но на протяжении всей карьеры я делал это каждый раз, когда мог помочь команде — как клубу, так и сборной.

Во время отпуска я вернулся в Барселону для дополнительных обследований. Они показали, что травма оказалась более серьёзной, чем считалось изначально. К счастью, пока операция не требуется, и сейчас я полностью сосредоточен на восстановлении и как можно более быстром возвращении на поле.

Каждый день я работаю над тем, чтобы быть в наилучшей возможной форме. Я чрезвычайно серьёзно отношусь к своей профессии, своему телу и ответственности перед командой. Но иногда случаются вещи, которые невозможно контролировать, и эта травма — одна из них.

Для меня большая честь представлять «Барселону» и сборную Нидерландов. Моя преданность им никогда не изменится. Я и впредь буду отдавать все за этот клуб, за своих партнеров по команде и за наших болельщиков.

Впереди еще много моментов, которые мы должны создать вместе, и много целей, которых хотим достичь. Спасибо всем за вашу поддержку. Не могу дождаться, когда снова вернусь на поле».