Гент сообщил трагическую новость перед матчем против ЛНЗ в Лиге конференций
Бывший футболист и тренер бельгийской команды Эрвин Вандендале скончался в возрасте 81 год
Бывший игрок «Гента» и сборной Бельгии, лучший футболист года (1971) в стране Эрвин Вандендале умер в возрасте 81 года. Об этом сообщила пресс-служба «буйволов».
Вандендале был одним из лучших футболистов своего поколения в стране. С 1970 по 1978 год полузащитник провел 32 матча за сборную Бельгии.
Благодаря своим лидерским качествам, футбольному интеллекту и целеустремленности стал ключевой фигурой национальной команды.
Эрвин играл за сборную Бельгии на чемпионате мира 1970-го, а через два года помог команде занять третье место на чемпионате Европы 1972-го, что стало первым крупным международным триумфом в истории страны.
На клубном уровне Вандендале провел десять сезонов в составе «Брюгге», где выиграл «Золотую бутсу» Бельгии в 1971 году. Защищал цвета «Андерлехта», «Реймса» и «Гента».
Бельгиец был связан с «Гентом» и после завершения карьеры футболиста – сначала работал главным тренером, позже был назначен на должность скаута «буйволов».
Соперник черкасского ЛНЗ по Лиге конференций сообщил: «Выражаем искренние соболезнования его семье, друзьям и всем, кто его любил. Покойся с миром, Эрвин».
Met groot verdriet vernamen we het overlijden van Erwin Vandendaele.— KAA Gent (@KAAGent) July 22, 2026
Als speler verdedigde hij met trots onze kleuren van 1978-1980. Nadien stond hij als trainer aan het roer van de Buffalo’s (1983-1984 en 1988-1989) en bleef hij ook na zijn trainerscarrière jarenlang aan het… pic.twitter.com/PAX8fLa0BN
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Авторитетный тренер считает, что динамовцам кровь из носу необходим задел перед ответным матчем
Клуб из Городенки пополнил свой состав очередными новичками