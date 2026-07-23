Бывший игрок «Гента» и сборной Бельгии, лучший футболист года (1971) в стране Эрвин Вандендале умер в возрасте 81 года. Об этом сообщила пресс-служба «буйволов».

Вандендале был одним из лучших футболистов своего поколения в стране. С 1970 по 1978 год полузащитник провел 32 матча за сборную Бельгии.

Благодаря своим лидерским качествам, футбольному интеллекту и целеустремленности стал ключевой фигурой национальной команды.

Эрвин играл за сборную Бельгии на чемпионате мира 1970-го, а через два года помог команде занять третье место на чемпионате Европы 1972-го, что стало первым крупным международным триумфом в истории страны.

На клубном уровне Вандендале провел десять сезонов в составе «Брюгге», где выиграл «Золотую бутсу» Бельгии в 1971 году. Защищал цвета «Андерлехта», «Реймса» и «Гента».

Бельгиец был связан с «Гентом» и после завершения карьеры футболиста – сначала работал главным тренером, позже был назначен на должность скаута «буйволов».

Соперник черкасского ЛНЗ по Лиге конференций сообщил: «Выражаем искренние соболезнования его семье, друзьям и всем, кто его любил. Покойся с миром, Эрвин».