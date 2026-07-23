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Лига Европы
23 июля 2026, 18:55 | Обновлено 23 июля 2026, 19:11
1411
0

Без Ярмоленко. Стали известны составы на матч Динамо – ПАОК

Поединок 2-го раунда отбора Лиги Европы начнется 23 июля в 20:00

23 июля 2026, 18:55 | Обновлено 23 июля 2026, 19:11
1411
0
Без Ярмоленко. Стали известны составы на матч Динамо – ПАОК
ФК Динамо Киев
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Тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк определился со стартовым составом на первый матч против греческого ПАОКа во 2-м раунде квалификации Лиги Европы 2026/27.

Поединок между клубами пройдет 23 июля на «Motor Lublin Arena» в польском Люблине. Стартовый свисток прозвучит в 20:00.

В запасе матч начнут два лидера «Динамо» – Андрей Ярмоленко и Виталий Буяльский.

Вместо этого Костюк решил поэкспериментировать с атакой: на фланг выйдет центральный форвард Эдуардо Герреро.

Ответный матч между «Динамо» и ПАОКом запланирован на 30 июля. Победитель пары в следующем раунде сыграет либо с «Андерлехтом» (Бельгия), либо с «Хаммарбю» (Швеция).

Стартовые составы на матч «Динамо» – ПАОК:

«Динамо»: Нещерет – Кендзера, Биловар, Михавко, Дубинчак – Пихаленок (К), Бражко, Шапаренко – Волошин, Пономаренко, Герреро

Запас: Ольховый, Суркис, Тиаре, Малыш, Редушко, Рубчинский, Ярмоленко, Буяльский, Лонвейк, Дикий, Коробов, Герич

ПАОК: Павленка – Гомес, Михайлидис, Хацидиакос, Кенни – Зайферис, Сантамария – Али, Константелиас, Живкович (К) – Миту

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Динамо Киев ПАОК Лига Европы Динамо - ПАОК стартовые составы
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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