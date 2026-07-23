Без Ярмоленко. Стали известны составы на матч Динамо – ПАОК
Поединок 2-го раунда отбора Лиги Европы начнется 23 июля в 20:00
Тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк определился со стартовым составом на первый матч против греческого ПАОКа во 2-м раунде квалификации Лиги Европы 2026/27.
Поединок между клубами пройдет 23 июля на «Motor Lublin Arena» в польском Люблине. Стартовый свисток прозвучит в 20:00.
В запасе матч начнут два лидера «Динамо» – Андрей Ярмоленко и Виталий Буяльский.
Вместо этого Костюк решил поэкспериментировать с атакой: на фланг выйдет центральный форвард Эдуардо Герреро.
Ответный матч между «Динамо» и ПАОКом запланирован на 30 июля. Победитель пары в следующем раунде сыграет либо с «Андерлехтом» (Бельгия), либо с «Хаммарбю» (Швеция).
Стартовые составы на матч «Динамо» – ПАОК:
«Динамо»: Нещерет – Кендзера, Биловар, Михавко, Дубинчак – Пихаленок (К), Бражко, Шапаренко – Волошин, Пономаренко, Герреро
Запас: Ольховый, Суркис, Тиаре, Малыш, Редушко, Рубчинский, Ярмоленко, Буяльский, Лонвейк, Дикий, Коробов, Герич
ПАОК: Павленка – Гомес, Михайлидис, Хацидиакос, Кенни – Зайферис, Сантамария – Али, Константелиас, Живкович (К) – Миту
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