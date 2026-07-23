Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Что сказали Пономарев и Дидык на пресс-конференции перед игрой ЛК
Лига конференций
23 июля 2026, 18:34 | Обновлено 23 июля 2026, 18:38
84
0

ВИДЕО. Что сказали Пономарев и Дидык на пресс-конференции перед игрой ЛК

Главный тренер ЛНЗ поделился ожиданиями от матча против Гента

23 июля 2026, 18:34 | Обновлено 23 июля 2026, 18:38
84
0
ВИДЕО. Что сказали Пономарев и Дидык на пресс-конференции перед игрой ЛК
ФК ЛНЗ
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

​Вечером 23 июля состоятся первые матчи квалификации Q2 Лиги конференций 2026/27.

23 июля в 21:30 черкасский ЛНЗ проведет матч против бельгийского Гента.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Накануне матча пресс-конференцию дали главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев и защитник команды Роман Дидык.

Первая игра Q2 ЛК пройдет в польском городе Плоцк на Orlen Stadion. Ответная игра состоится 30 июля в Бельгии.

Победитель противостояния выйдет в Q3 ЛК на победителя пары Гетеборг (Швеция) – Левадия (Эстония).

ВИДЕО. Что сказали Пономарев и Дидык на пресс-конференции перед игрой ЛК

По теме:
Гент сообщил трагическую новость перед матчем против ЛНЗ в Лиге конференций
Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Преимущество в игровой практике пригодится Динамо»
Когда играют Динамо и Шахтер? Известны даты и время матчей 2-го тура УПЛ
Гент пресс-конференция Лига конференций ЛНЗ Черкассы Виталий Пономарев ЛНЗ - Гент Роман Дидык
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван стартовый состав Зари на спарринг с турецким клубом Гезтепе
Футбол | 23 июля 2026, 17:53 0
Назван стартовый состав Зари на спарринг с турецким клубом Гезтепе
Назван стартовый состав Зари на спарринг с турецким клубом Гезтепе

23 июля в 18:00 состоится товарищеский матч на сборах в Словении

Дебют Левандовски и дубль Суареса. Интер Майами вырвал победу в матче MLS
Футбол | 23 июля 2026, 05:50 3
Дебют Левандовски и дубль Суареса. Интер Майами вырвал победу в матче MLS
Дебют Левандовски и дубль Суареса. Интер Майами вырвал победу в матче MLS

Цапли со счетом 3:2 одолели Чикаго Файр, за который 62 минут отыграл Роберт

Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Кристиан Пренга
Бокс | 23.07.2026, 12:15
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Кристиан Пренга
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Кристиан Пренга
Усик отказался от тренировок и назвал причину
Бокс | 23.07.2026, 03:32
Усик отказался от тренировок и назвал причину
Усик отказался от тренировок и назвал причину
Почему проведение ЧМ-2034 в Саудовской Аравии вызывает столько споров?
Футбол | 23.07.2026, 10:23
Почему проведение ЧМ-2034 в Саудовской Аравии вызывает столько споров?
Почему проведение ЧМ-2034 в Саудовской Аравии вызывает столько споров?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Месси позвонил Ямалю после финала ЧМ-2026 и сделал заявление
Месси позвонил Ямалю после финала ЧМ-2026 и сделал заявление
23.07.2026, 05:32 3
Футбол
Арда Туран выбрал украинского футболиста, который ему не нужен в Шахтере
Арда Туран выбрал украинского футболиста, который ему не нужен в Шахтере
22.07.2026, 05:02 2
Футбол
Аонишики бьет обоих йокодзун. Как прошел 10 день Nagoya basho
Аонишики бьет обоих йокодзун. Как прошел 10 день Nagoya basho
22.07.2026, 10:10 10
Другие виды
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
22.07.2026, 04:12
Бокс
Цыганков сказал «да». Виктор выбрал себе новый клуб
Цыганков сказал «да». Виктор выбрал себе новый клуб
22.07.2026, 09:48 6
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «У Кличко – зависимость. Хуже, чем наркотики»
Тайсон ФЬЮРИ: «У Кличко – зависимость. Хуже, чем наркотики»
22.07.2026, 08:18 2
Бокс
Определилось будущее Артема Довбика
Определилось будущее Артема Довбика
22.07.2026, 06:02 7
Футбол
Шахтер – Славен Белупо – 2:2. Караваев спас игру. Видео голов и обзор
Шахтер – Славен Белупо – 2:2. Караваев спас игру. Видео голов и обзор
21.07.2026, 22:14 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем