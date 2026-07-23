ВИДЕО. Что сказали Пономарев и Дидык на пресс-конференции перед игрой ЛК
Главный тренер ЛНЗ поделился ожиданиями от матча против Гента
Вечером 23 июля состоятся первые матчи квалификации Q2 Лиги конференций 2026/27.
23 июля в 21:30 черкасский ЛНЗ проведет матч против бельгийского Гента.
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Накануне матча пресс-конференцию дали главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев и защитник команды Роман Дидык.
Первая игра Q2 ЛК пройдет в польском городе Плоцк на Orlen Stadion. Ответная игра состоится 30 июля в Бельгии.
Победитель противостояния выйдет в Q3 ЛК на победителя пары Гетеборг (Швеция) – Левадия (Эстония).
ВИДЕО. Что сказали Пономарев и Дидык на пресс-конференции перед игрой ЛК
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