​Вечером 23 июля состоятся первые матчи квалификации Q2 Лиги конференций 2026/27.

23 июля в 21:30 черкасский ЛНЗ проведет матч против бельгийского Гента.

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Накануне матча пресс-конференцию дали главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев и защитник команды Роман Дидык.

Первая игра Q2 ЛК пройдет в польском городе Плоцк на Orlen Stadion. Ответная игра состоится 30 июля в Бельгии.

Победитель противостояния выйдет в Q3 ЛК на победителя пары Гетеборг (Швеция) – Левадия (Эстония).

ВИДЕО. Что сказали Пономарев и Дидык на пресс-конференции перед игрой ЛК