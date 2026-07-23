Когда играют Динамо и Шахтер? Известны даты и время матчей 2-го тура УПЛ
Поединки Премьер-лиги будут сыграны с 8 по 10 августа, в течение трех дней
Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 2-го тура. Поединки будут сыграны с 8 по 10 августа, в течение трех дней.
Тур откроет поединок, который состоится 8 августа в 13:00 по киевскому времени – вернувшийся в элитный дивизион одесский «Черноморец» на домашней арене сыграет против «Колоса».
Киевское «Динамо» проведет свой матч на следующий день, где в 18:00 выйдет на поле против ровенского «Вереса». Днем позже сыграет житомирское «Полесье», соперником которого станет «Харьков».
В воскресенье, 9 августа, донецкий «Шахтер», который продолжает подготовку к старту в основном раунде Лиге чемпионов, встретится с «Эпицентром».
Заключительный матч пройдет 10 августа в 18:00 по киевскому времени, когда встретятся львовские «Карпаты» и черкасский ЛНЗ – серебряный призер Премьер-лиги прошлого сезона.
Расписание матчей 2-го тура Украинской Премьер-лиги
8 августа (суббота)
- 13:00, Черноморец – Колос
- 15:30, Левый Берег – Кудровка
- 18:00, Буковина – Оболонь
9 августа (воскресенье)
- 13:00, Заря – Кривбасс
- 15:30, Эпицентр – Шахтер
- 18:00, Верес – Динамо
10 августа (понедельник)
- 15:30, Полесье – Харьков
- 18:00, Карпаты – ЛНЗ
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