Когда играют Динамо и Шахтер? Известны даты и время матчей 2-го тура УПЛ

Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 2-го тура. Поединки будут сыграны с 8 по 10 августа, в течение трех дней.

Тур откроет поединок, который состоится 8 августа в 13:00 по киевскому времени – вернувшийся в элитный дивизион одесский «Черноморец» на домашней арене сыграет против «Колоса».

Киевское «Динамо» проведет свой матч на следующий день, где в 18:00 выйдет на поле против ровенского «Вереса». Днем позже сыграет житомирское «Полесье», соперником которого станет «Харьков».

В воскресенье, 9 августа, донецкий «Шахтер», который продолжает подготовку к старту в основном раунде Лиге чемпионов, встретится с «Эпицентром».

Заключительный матч пройдет 10 августа в 18:00 по киевскому времени, когда встретятся львовские «Карпаты» и черкасский ЛНЗ – серебряный призер Премьер-лиги прошлого сезона.

Расписание матчей 2-го тура Украинской Премьер-лиги

8 августа (суббота)

13:00, Черноморец – Колос

15:30, Левый Берег – Кудровка

18:00, Буковина – Оболонь

9 августа (воскресенье)

13:00, Заря – Кривбасс

15:30, Эпицентр – Шахтер

18:00, Верес – Динамо

10 августа (понедельник)