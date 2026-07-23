Украинский игрок Гента оценил шансы ЛНЗ в противостоянии с бельгийцами
Сорока считает, что у черкасчан шансов не так много
Полузащитник бельгийского «Гента» и юношеской сборной Украины U-19 Александр Сорока поделился своими ожиданиями от предстоящего матча своего клуба с черкасским ЛНЗ.
«Гент» сыграет с ЛНЗ во втором квалификационном раунде Лиги конференций.
«Как раз во время жеребьёвки я был в сборной. И там люди сразу начали спрашивать, как дела у «Гента», что я думаю и как они сыграют. Будет интересно посмотреть матч. Планирую пойти на стадион, когда будет игра в Генте. Думаю, что дальше пройдет «Гент». А в команде ещё не спрашивали, как расшифровывается ЛНЗ», – заявил Сорока.
Сорока выступает за вторую команду «Гента». В прошлом сезоне он принял участие в 29 матчах «индейцев».
Первая встреча ЛНЗ с бельгийцами состоится в четверг, 23 июля, в польском Плоцке. Начало игры – в 21:30. Ответный матч пройдет 30 июля в Бельгии.
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