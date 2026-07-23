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Лига конференций
23 июля 2026, 16:23 | Обновлено 23 июля 2026, 17:10
1158
0

Украинский игрок Гента оценил шансы ЛНЗ в противостоянии с бельгийцами

Сорока считает, что у черкасчан шансов не так много

23 июля 2026, 16:23 | Обновлено 23 июля 2026, 17:10
1158
0
Украинский игрок Гента оценил шансы ЛНЗ в противостоянии с бельгийцами
ФК Гент. Александр Сорока
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Полузащитник бельгийского «Гента» и юношеской сборной Украины U-19 Александр Сорока поделился своими ожиданиями от предстоящего матча своего клуба с черкасским ЛНЗ.

«Гент» сыграет с ЛНЗ во втором квалификационном раунде Лиги конференций.

«Как раз во время жеребьёвки я был в сборной. И там люди сразу начали спрашивать, как дела у «Гента», что я думаю и как они сыграют. Будет интересно посмотреть матч. Планирую пойти на стадион, когда будет игра в Генте. Думаю, что дальше пройдет «Гент». А в команде ещё не спрашивали, как расшифровывается ЛНЗ», – заявил Сорока.

Сорока выступает за вторую команду «Гента». В прошлом сезоне он принял участие в 29 матчах «индейцев».

Первая встреча ЛНЗ с бельгийцами состоится в четверг, 23 июля, в польском Плоцке. Начало игры – в 21:30. Ответный матч пройдет 30 июля в Бельгии.

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Александр Сорока ЛНЗ Черкассы Гент Лига конференций чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: Трибуна
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