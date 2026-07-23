Украинский игрок Гента оценил шансы ЛНЗ в противостоянии с бельгийцами

Полузащитник бельгийского «Гента» и юношеской сборной Украины U-19 Александр Сорока поделился своими ожиданиями от предстоящего матча своего клуба с черкасским ЛНЗ.

«Гент» сыграет с ЛНЗ во втором квалификационном раунде Лиги конференций.

«Как раз во время жеребьёвки я был в сборной. И там люди сразу начали спрашивать, как дела у «Гента», что я думаю и как они сыграют. Будет интересно посмотреть матч. Планирую пойти на стадион, когда будет игра в Генте. Думаю, что дальше пройдет «Гент». А в команде ещё не спрашивали, как расшифровывается ЛНЗ», – заявил Сорока.