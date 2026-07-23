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  4. Динамо внесло изменения в заявку на Лигу Европы перед матчем с ПАОКом
Лига Европы
23 июля 2026, 18:48 |
1029
0

Динамо внесло изменения в заявку на Лигу Европы перед матчем с ПАОКом

Клуб включил Сыча в заявку

23 июля 2026, 18:48 |
1029
0
Динамо внесло изменения в заявку на Лигу Европы перед матчем с ПАОКом
ФК Динамо. Алексей Сыч
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Киевское «Динамо» включило в заявку на квалификационный раунд Лиги Европы новоиспечённого защитника Алексея Сыча.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, 24-летний правый защитник уже официально включен в список А киевлян на турнир. В составе «бело-синих» Сыч будет выступать под 5-м номером.

Напомним, что Сыч недавно присоединился к «Динамо» после перехода из львовских «Карпат». Футболист призван усилить правый фланг обороны команды.

Свой первый матч в квалификации Лиги Европы «Динамо» проведет против греческого ПАОКа. Поединок 2-го раунда состоится 23 июля, начало встречи – в 20:00 по киевскому времени.

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Алексей Сыч Динамо Киев Лига Европы ПАОК заявка
Дмитрий Олийченко Источник: УЕФА
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