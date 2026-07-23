Динамо внесло изменения в заявку на Лигу Европы перед матчем с ПАОКом
Клуб включил Сыча в заявку
Киевское «Динамо» включило в заявку на квалификационный раунд Лиги Европы новоиспечённого защитника Алексея Сыча.
Как сообщает пресс-служба УЕФА, 24-летний правый защитник уже официально включен в список А киевлян на турнир. В составе «бело-синих» Сыч будет выступать под 5-м номером.
Напомним, что Сыч недавно присоединился к «Динамо» после перехода из львовских «Карпат». Футболист призван усилить правый фланг обороны команды.
Свой первый матч в квалификации Лиги Европы «Динамо» проведет против греческого ПАОКа. Поединок 2-го раунда состоится 23 июля, начало встречи – в 20:00 по киевскому времени.
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