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23 июля 2026, 14:39 | Обновлено 23 июля 2026, 14:40
651
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Франции и Челси удивил новым клубом

Курт Зума продолжит выступления в чемпионате ОАЭ

23 июля 2026, 14:39 | Обновлено 23 июля 2026, 14:40
651
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Франции и Челси удивил новым клубом
Getty Images/Global Images Ukraine. Курт Зума
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31-летний центральный защитник Курт Зума стал новым футболистом клуба «Палм Сити» из чемпионата ОАЭ.

Игрок из Франции перешел на правах свободного агента и выбрал 5-й игровой номер.

Предыдущим клубом Курта был также представитель ОАЭ – «Аль-Васл», в котором он не сыграл ни одного матча за 5 месяцев.

Карьера француза постепенно начала идти на спад из-за скандала: в 2022 году его обвинили в жестоком обращении с кошкой.

Общественность публично осудила защитника, а его тогдашний клуб «Вест Хэм» выписал штраф.

На протяжении карьеры Зума успел поиграть за «Сент-Этьен» (Франция), «Сток Сити», «Челси» (оба – Англия), «Аль-Оруба» (Саудовская Аравия), ЧФР Клуж (Румыния).

Лучшие годы пришлись на выступления в «Челси», с которым защитник завоевал пять трофеев: Лигу чемпионов, два титула АПЛ, Кубок Английской лиги и Суперкубок УЕФА.

Также Зума вызывался в ряды сборной Франции. На счету Курта 11 матчей за национальную команду и победа в Лиге наций 2021.

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Андрей Витренко Источник: Instagram
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