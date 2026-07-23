ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Франции и Челси удивил новым клубом

31-летний центральный защитник Курт Зума стал новым футболистом клуба «Палм Сити» из чемпионата ОАЭ.

Игрок из Франции перешел на правах свободного агента и выбрал 5-й игровой номер.

Предыдущим клубом Курта был также представитель ОАЭ – «Аль-Васл», в котором он не сыграл ни одного матча за 5 месяцев.

Карьера француза постепенно начала идти на спад из-за скандала: в 2022 году его обвинили в жестоком обращении с кошкой.

Общественность публично осудила защитника, а его тогдашний клуб «Вест Хэм» выписал штраф.

На протяжении карьеры Зума успел поиграть за «Сент-Этьен» (Франция), «Сток Сити», «Челси» (оба – Англия), «Аль-Оруба» (Саудовская Аравия), ЧФР Клуж (Румыния).

Лучшие годы пришлись на выступления в «Челси», с которым защитник завоевал пять трофеев: Лигу чемпионов, два титула АПЛ, Кубок Английской лиги и Суперкубок УЕФА.

Также Зума вызывался в ряды сборной Франции. На счету Курта 11 матчей за национальную команду и победа в Лиге наций 2021.