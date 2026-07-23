Полесье – Копенгаген. Прогноз Александра Шовковского на матч Q2 ЛК

После исторической бронзы «Полесье» отдохнуло, провело месяц на сборах и готово к старту своего третьего еврокубкового сезона. В прошлой кампании команду Руслана Ротаня остановила лишь «Фиорентина», причем даже несмотря на итоговые 2:6, шансы на проход у житомирян все же были. И на тот раз Фортуна не была благосклонна к «волкам», сразу сведя их с «Копенгагеном».

Самой ощутимой потерей для «Полесья» стал уход Алексея Гуцуляка. На его место подписали Леандро Андраде, а также отметим трансфер Андрусва Араухо, который, впрочем, точно не будет играть первую скрипку прямо сейчас.

Александр Шовковский – бренд-амбассадор лицензированной украинской букмекерской компании betking, 14-кратный чемпион Украины и один раз привел Динамо к чемпионству Украины как главный тренер, 11-кратный обладатель Кубка Украины, 9-кратный лучший вратарь Украины.

Не стоит придавать большого значения результатам спаррингов, но и официальных матчей у соперников еще не было. Состав «Копенгагена» оценивается примерно вдвое дороже, чем у житомирян, а среди главных звезд датчан выделяются Юссуф Мукоко, Джордан Ларссон и Мохамед Эльюнусси. При этом прошлый сезон получился для «львов» неудачным: 31-е место в Лиге чемпионов с восемью очками и лишь седьмая позиция в чемпионате Дании. Однако благодаря формату турнира команда сумела пробиться в еврокубки через плей-офф с четвертой командой.

«Полесье» и «Копенгаген» предпочитают владеть мячом и играть с позиции силы. Однако первый официальный матч сезона может сложиться по непредсказуемому сценарию – стартовые минуты наверняка будут сопровождаться волнением, ошибками и осторожностью. Из-за нейтрального поля в Словакии предположу, что «Копенгаген» не уступит хозяевам во владении мячом. В то же время сыгранная оборона «Полесья» позволяет рассчитывать, что серьезных провалов у своих ворот удастся избежать.

Открытие сезона и стратегия двухматчевого противостояния подсказывают, что команды вряд ли станут форсировать события с первых минут. Поэтому мой выбор – «1-й тайм: индивидуальный тотал «Копенгагена» меньше 0,5» 1.98 на betking.