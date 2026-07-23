ПСЖ назвал условия громкого трансфера с участием суперзвезды сборной Франци

ПСЖ определил условия возможного ухода из клуба 23-летнего вингера сборной Франции Брэдли Баркола.

Сообщается, что парижане готовы отпустить игрока, если за него будет выплачена соответствующая компенсация, которая может превысить 100 миллионов евро. Среди наиболее серьёзных претендентов на Барколу выделяется «Ливерпуль». К тому же ПСЖ должен сначала завершить два трансфера на пополнение состава – нападающего «Барселоны» Феррана Торреса и вингера «РБ Лейпциг» Яна Диоманде. Сам Баркола хотел бы сменить команду, однако пока нет ясности относительно его будущего.

В прошлом сезоне француз принял участие в 49 матчах ПСЖ во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 7 голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2028 года.