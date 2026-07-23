Александра Олейникова – Лейре Ромеро-Гормас. Смотреть онлайн. LIVE

23 июля украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 45) сыграет матч 1/8 финала на грунтовом турнире WTA 250 в Гамбурге, Германия.

Во втором раунде украинка сыграет против представительницы Испании Лейре Ромеро-Гормас (WTA 153). Встреча начнется в 13:55 по Киеву.

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Это будет второе очное противостояние соперниц. Александра лидирует – 1:0.

Победительница поединка в четвертьфинале поборется либо с Элиной Аванесян, либо с Юлией Путинцевой.

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