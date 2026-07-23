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  4. Александра Олейникова – Лейре Ромеро-Гормас. Смотреть онлайн. LIVE
WTA
23 июля 2026, 13:45 |
1000
2

Александра Олейникова – Лейре Ромеро-Гормас. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 250 в Гамбурге

23 июля 2026, 13:45 |
1000
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Александра Олейникова – Лейре Ромеро-Гормас. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова
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23 июля украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 45) сыграет матч 1/8 финала на грунтовом турнире WTA 250 в Гамбурге, Германия.

Во втором раунде украинка сыграет против представительницы Испании Лейре Ромеро-Гормас (WTA 153). Встреча начнется в 13:55 по Киеву.

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Это будет второе очное противостояние соперниц. Александра лидирует – 1:0.

Победительница поединка в четвертьфинале поборется либо с Элиной Аванесян, либо с Юлией Путинцевой.

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Александра Олейникова Лейре Ромеро-Гормас WTA Гамбург смотреть онлайн
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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Якщо ти використовуєш слайси, то можна їх виконувати більш енергійно? Бо такі слабенькі удари як у тебе, Сашенція, дають лише зайвий привод для атаки  суперниці 
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Успіху в грі. 
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