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Украина. Первая лига
24 июля 2026, 17:27 | Обновлено 24 июля 2026, 17:30
685
3

Ворскла объявила об изменениях в руководстве. Клуб – на грани исчезновения

Виталий Арзуманян и Максим Гарус назначены на должности

24 июля 2026, 17:27 | Обновлено 24 июля 2026, 17:30
685
3 Comments
Ворскла объявила об изменениях в руководстве. Клуб – на грани исчезновения
ФК Ворскла
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Полтавская «Ворскла» сообщила об изменениях на руководящих должностях клуба.

Новым генеральным директором назначен юрист Виталий Арзуманян, специализирующийся в области хозяйственного права и управления.

Ещё одним новым лицом в клубе стал Максим Гарус. Он будет занимать должность первого вице-президента «Полтавы» и отвечать за стратегическое развитие клуба.

Напомним, что «Ворскла» находится в тяжёлом финансовом положении. Клуб потерял профессиональный статус и приостановил выступления, а футболисты и тренеры покинули расположение полтавчан.

Кроме того, из-за трудностей «Ворскла» сдала в аренду свой стадион. Этой возможностью воспользовалась «Полтава», которая теперь будет проводить домашние матчи сезона 2026/27 на стадионе «Ворскла».

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Ворскла Полтава чемпионат Украины по футболу
Андрей Витренко Источник: ФК Ворскла
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Та пох на ту Ворсклу,є клуб Полтава 
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Так їм і треба!!! Пам'ятаю,як на чолі з Павловим топили Карпати в 1 лігу!!! Бумеранг!!!!!!!!!!!!   
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