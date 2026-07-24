Ворскла объявила об изменениях в руководстве. Клуб – на грани исчезновения
Виталий Арзуманян и Максим Гарус назначены на должности
Полтавская «Ворскла» сообщила об изменениях на руководящих должностях клуба.
Новым генеральным директором назначен юрист Виталий Арзуманян, специализирующийся в области хозяйственного права и управления.
Ещё одним новым лицом в клубе стал Максим Гарус. Он будет занимать должность первого вице-президента «Полтавы» и отвечать за стратегическое развитие клуба.
Напомним, что «Ворскла» находится в тяжёлом финансовом положении. Клуб потерял профессиональный статус и приостановил выступления, а футболисты и тренеры покинули расположение полтавчан.
Кроме того, из-за трудностей «Ворскла» сдала в аренду свой стадион. Этой возможностью воспользовалась «Полтава», которая теперь будет проводить домашние матчи сезона 2026/27 на стадионе «Ворскла».
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