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Англия
23 июля 2026, 12:08 | Обновлено 23 июля 2026, 13:01
266
0

7 игроков, которые выигрывали АПЛ и ЧМ в одном сезоне

Вспомним всех футболистов, отмечавшихся подобным достижением на мировых первенствах

23 июля 2026, 12:08 | Обновлено 23 июля 2026, 13:01
266
0
7 игроков, которые выигрывали АПЛ и ЧМ в одном сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine
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В сезоне 2025/26 три игрока лондонского Арсенала Микель Мерино, Мартин Субименди и Давид Райя стали чемпионами мира и победителями АПЛ.

Кроме них, только четверо других футболистов отличались подобным достижением в одном сезоне.

В 1998 году Патрик Виейра и Эммануэль Пети выиграли Премьер-лигу также в составе Арсенала и мундиаль в составе сборной Франции.

В 2018 и 2022 годах этим достижением отличились уже игроки Манчестер Сити Бенжамин Менди (Франция) и Хулиан Альварес (Аргентина).

В 1994, 2002, 2006, 2010 и 2014 годах ни один чемпион мира не был победителем АПЛ.

Игроки, выигравшие АПЛ и чемпионат мира в одном сезоне

  • 2026: Микель Мерино, Мартин Субименди, Давид Райя (Арсенал и сборная Испании)
  • 2022: Хулиан Альварес (Манчестер Сити и сборная Аргентины)
  • 2018: Бенжамин Менди (Манчестер Сити и сборная Франции)
  • 2014: –
  • 2010: –
  • 2006: –
  • 2002: –
  • 1998: Патрик Виейра, Эммануэль Пети (Арсенал и сборная Франции)
  • 1994: –
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Сергей Турчак Источник: Instagram
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