7 игроков, которые выигрывали АПЛ и ЧМ в одном сезоне
Вспомним всех футболистов, отмечавшихся подобным достижением на мировых первенствах
В сезоне 2025/26 три игрока лондонского Арсенала Микель Мерино, Мартин Субименди и Давид Райя стали чемпионами мира и победителями АПЛ.
Кроме них, только четверо других футболистов отличались подобным достижением в одном сезоне.
В 1998 году Патрик Виейра и Эммануэль Пети выиграли Премьер-лигу также в составе Арсенала и мундиаль в составе сборной Франции.
В 2018 и 2022 годах этим достижением отличились уже игроки Манчестер Сити Бенжамин Менди (Франция) и Хулиан Альварес (Аргентина).
В 1994, 2002, 2006, 2010 и 2014 годах ни один чемпион мира не был победителем АПЛ.
Игроки, выигравшие АПЛ и чемпионат мира в одном сезоне
- 2026: Микель Мерино, Мартин Субименди, Давид Райя (Арсенал и сборная Испании)
- 2022: Хулиан Альварес (Манчестер Сити и сборная Аргентины)
- 2018: Бенжамин Менди (Манчестер Сити и сборная Франции)
- 2014: –
- 2010: –
- 2006: –
- 2002: –
- 1998: Патрик Виейра, Эммануэль Пети (Арсенал и сборная Франции)
- 1994: –
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