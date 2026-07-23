7 игроков, которые выигрывали АПЛ и ЧМ в одном сезоне

В сезоне 2025/26 три игрока лондонского Арсенала Микель Мерино, Мартин Субименди и Давид Райя стали чемпионами мира и победителями АПЛ.

Кроме них, только четверо других футболистов отличались подобным достижением в одном сезоне.

В 1998 году Патрик Виейра и Эммануэль Пети выиграли Премьер-лигу также в составе Арсенала и мундиаль в составе сборной Франции.

В 2018 и 2022 годах этим достижением отличились уже игроки Манчестер Сити Бенжамин Менди (Франция) и Хулиан Альварес (Аргентина).

В 1994, 2002, 2006, 2010 и 2014 годах ни один чемпион мира не был победителем АПЛ.

Игроки, выигравшие АПЛ и чемпионат мира в одном сезоне