Михавко выбрал клуб, ради которого готов уйти из Динамо

Центральный защитник киевского Динамо Тарас Михавко прошел блиц-опрос, где заявил, что мечтает играть за мюнхенскую Баварию в будущем.

– За какой заграничный клуб хотел бы играть в будущем?

– Бавария.

– Самый сильный игрок, против которого ты играл?

– Мбаппе, Олисе.

– Если бы можно было сыграть сыграть в одной команде с любым футболистом. Кто бы это был?

– Месси и Кейн, – сказал Михавко.

Ныне Тарас Михавко вместе с Динамо готовится к матчу квалификации в Лиге Европы против греческого ПАОКа. Матч Динамо – ПАОК запланирован на четверг, 23 июля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени. Ответный матч состоится 30 июля.