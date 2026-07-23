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Украина. Премьер лига
23 июля 2026, 12:36 | Обновлено 23 июля 2026, 13:11
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0

Михавко выбрал клуб, ради которого готов уйти из Динамо

Тарас мечтает играть за Баварию

23 июля 2026, 12:36 | Обновлено 23 июля 2026, 13:11
1170
0
Михавко выбрал клуб, ради которого готов уйти из Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Михавко
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Центральный защитник киевского Динамо Тарас Михавко прошел блиц-опрос, где заявил, что мечтает играть за мюнхенскую Баварию в будущем.

– За какой заграничный клуб хотел бы играть в будущем?

– Бавария.

– Самый сильный игрок, против которого ты играл?

– Мбаппе, Олисе.

– Если бы можно было сыграть сыграть в одной команде с любым футболистом. Кто бы это был?

– Месси и Кейн, – сказал Михавко.

Ныне Тарас Михавко вместе с Динамо готовится к матчу квалификации в Лиге Европы против греческого ПАОКа. Матч Динамо – ПАОК запланирован на четверг, 23 июля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени. Ответный матч состоится 30 июля.

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Майкл Олисе Бавария Бундеслига чемпионат Германии по футболу трансферы трансферы УПЛ трансферы Бундеслиги Лионель Месси Гарри Кейн Килиан Мбаппе
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
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