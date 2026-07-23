Михавко выбрал клуб, ради которого готов уйти из Динамо
Тарас мечтает играть за Баварию
Центральный защитник киевского Динамо Тарас Михавко прошел блиц-опрос, где заявил, что мечтает играть за мюнхенскую Баварию в будущем.
– За какой заграничный клуб хотел бы играть в будущем?
– Бавария.
– Самый сильный игрок, против которого ты играл?
– Мбаппе, Олисе.
– Если бы можно было сыграть сыграть в одной команде с любым футболистом. Кто бы это был?
– Месси и Кейн, – сказал Михавко.
Ныне Тарас Михавко вместе с Динамо готовится к матчу квалификации в Лиге Европы против греческого ПАОКа. Матч Динамо – ПАОК запланирован на четверг, 23 июля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени. Ответный матч состоится 30 июля.
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