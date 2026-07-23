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Чемпионат мира
23 июля 2026, 13:20 | Обновлено 23 июля 2026, 13:33
1184
0

Бекхэм заработал невероятные деньги во время ЧМ-2026

Англичанин пополнил свой бюджет на 22 миллиона евро

23 июля 2026, 13:20 | Обновлено 23 июля 2026, 13:33
1184
0
Бекхэм заработал невероятные деньги во время ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Бекхэм
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Бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм заработал невероятные деньги во время проведения чемпионата мира-2026.

Звездный англичанин участвовал в турнире в качестве посла, футбольного эксперта и лица нескольких крупных брендов-спонсоров. Его доход составил около 22-х миллионов евро или 24 миллиона долларов.

ЧМ-2026 проходил с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. Победу в турнире одержала сборная Испании, которая в финале обыграла Аргентину (1:0).

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Дэвид Бекхэм ЧМ-2026 по футболу чемпионат мира по футболу
Андрей Плыгун Источник: The Mirror
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