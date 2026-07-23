Бекхэм заработал невероятные деньги во время ЧМ-2026

Бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм заработал невероятные деньги во время проведения чемпионата мира-2026.

Звездный англичанин участвовал в турнире в качестве посла, футбольного эксперта и лица нескольких крупных брендов-спонсоров. Его доход составил около 22-х миллионов евро или 24 миллиона долларов.

ЧМ-2026 проходил с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. Победу в турнире одержала сборная Испании, которая в финале обыграла Аргентину (1:0).