Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мбаппе в прошлом сезоне повторил бомбардирское достижение Эйсебио
Другие новости
23 июля 2026, 11:19 |
104
0

Мбаппе в прошлом сезоне повторил бомбардирское достижение Эйсебио

Французский нападающий забил больше всех голов на чемпионате мира, в ЛЧ и во внутреннем чемпионате

23 июля 2026, 11:19 |
104
0
Мбаппе в прошлом сезоне повторил бомбардирское достижение Эйсебио
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

27-летний нападающий мадридского Реала и сборной Франции Килиан Мбаппе в сезоне 2025/26 стал лучшим бомбардиром испанской Ла Лиги, Лиги чемпионов и чемпионата мира.

  • Ла Лига – 25 голов
  • Лига чемпионов – 15 голов
  • ЧМ-2026 – 10 голов

Единственным игроком в истории, кто также, как и Мбаппе, стал лучшим бомбардиром во внутреннем чемпионате, Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов и на чемпионате мира в одном сезоне, был легендарный Эйсебио в кампании 1965/66 в составе Бенфики и сборной Португалии:

  • Примейра – 25 голов
  • Кубок европейских чемпионов – 7 голов
  • ЧМ-1966 – 9 голов

Учитывая, что чемпионат мира проходит один раз в четыре года, попытаться повторить данное достижение Мбаппе и Эйсебио другим футболистам можно будет теперь в сезоне 2029/30.

По теме:
Аргентина готовит масштабные судебные иски после поражения в финале ЧМ-2026
Барселона решительно настроена вернуть звездного экс-игрока
Названа дата представления Зидана главным тренером сборной Франции
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид статистика Лига чемпионов чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу Килиан Мбаппе сборная Франции по футболу Эйсебио
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цыганков сказал «да». Виктор выбрал себе новый клуб
Футбол | 22 июля 2026, 09:48 6
Цыганков сказал «да». Виктор выбрал себе новый клуб
Цыганков сказал «да». Виктор выбрал себе новый клуб

Вингер готов перейти в «Трабзонспор»

Главный тренер Бенфики поставил ультиматум Георгию Судакову
Футбол | 22 июля 2026, 17:47 17
Главный тренер Бенфики поставил ультиматум Георгию Судакову
Главный тренер Бенфики поставил ультиматум Георгию Судакову

Полузащитник сборной Украины может быть исключен из стартового состава по решению Марку Силвы

ЛНЗ – Гент. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 23.07.2026, 08:15
ЛНЗ – Гент. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
ЛНЗ – Гент. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
ФИФА представила символическую сборную мира по версии болельщиков
Футбол | 22.07.2026, 19:22
ФИФА представила символическую сборную мира по версии болельщиков
ФИФА представила символическую сборную мира по версии болельщиков
Трансфер под конец окна. Забарный получил роскошный вариант
Футбол | 23.07.2026, 08:32
Трансфер под конец окна. Забарный получил роскошный вариант
Трансфер под конец окна. Забарный получил роскошный вариант
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ПСЖ нашел Забарному новый клуб. Его ждут в Лондоне
ПСЖ нашел Забарному новый клуб. Его ждут в Лондоне
23.07.2026, 07:34 8
Футбол
Тьерри АНРИ: «Он виноват в поражении Аргентины в финале ЧМ-2026»
Тьерри АНРИ: «Он виноват в поражении Аргентины в финале ЧМ-2026»
21.07.2026, 10:13 7
Футбол
Фьюри объявил имя соперника Усика для последнего боя
Фьюри объявил имя соперника Усика для последнего боя
22.07.2026, 06:32
Бокс
Усик объявил решение о своем будущем
Усик объявил решение о своем будущем
22.07.2026, 07:58
Бокс
Усик отказался от тренировок и назвал причину
Усик отказался от тренировок и назвал причину
23.07.2026, 03:32
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. В УПЛ утвержден новый лимит на легионеров
ОФИЦИАЛЬНО. В УПЛ утвержден новый лимит на легионеров
21.07.2026, 14:56 165
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен новый тренер молодежной сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен новый тренер молодежной сборной Украины
22.07.2026, 14:21 8
Футбол
Ямаль – второй! Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала ЧМ-2026
Ямаль – второй! Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала ЧМ-2026
21.07.2026, 10:51 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем