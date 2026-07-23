Мбаппе в прошлом сезоне повторил бомбардирское достижение Эйсебио

27-летний нападающий мадридского Реала и сборной Франции Килиан Мбаппе в сезоне 2025/26 стал лучшим бомбардиром испанской Ла Лиги, Лиги чемпионов и чемпионата мира.

Ла Лига – 25 голов

Лига чемпионов – 15 голов

ЧМ-2026 – 10 голов

Единственным игроком в истории, кто также, как и Мбаппе, стал лучшим бомбардиром во внутреннем чемпионате, Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов и на чемпионате мира в одном сезоне, был легендарный Эйсебио в кампании 1965/66 в составе Бенфики и сборной Португалии:

Примейра – 25 голов

Кубок европейских чемпионов – 7 голов

ЧМ-1966 – 9 голов

Учитывая, что чемпионат мира проходит один раз в четыре года, попытаться повторить данное достижение Мбаппе и Эйсебио другим футболистам можно будет теперь в сезоне 2029/30.