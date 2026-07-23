Мбаппе в прошлом сезоне повторил бомбардирское достижение Эйсебио
Французский нападающий забил больше всех голов на чемпионате мира, в ЛЧ и во внутреннем чемпионате
27-летний нападающий мадридского Реала и сборной Франции Килиан Мбаппе в сезоне 2025/26 стал лучшим бомбардиром испанской Ла Лиги, Лиги чемпионов и чемпионата мира.
- Ла Лига – 25 голов
- Лига чемпионов – 15 голов
- ЧМ-2026 – 10 голов
Единственным игроком в истории, кто также, как и Мбаппе, стал лучшим бомбардиром во внутреннем чемпионате, Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов и на чемпионате мира в одном сезоне, был легендарный Эйсебио в кампании 1965/66 в составе Бенфики и сборной Португалии:
- Примейра – 25 голов
- Кубок европейских чемпионов – 7 голов
- ЧМ-1966 – 9 голов
Учитывая, что чемпионат мира проходит один раз в четыре года, попытаться повторить данное достижение Мбаппе и Эйсебио другим футболистам можно будет теперь в сезоне 2029/30.
🇫🇷 Kylian Mbappé is now the FIRST player in 50 YEARS to finish as TOP SCORER in the World Cup, Champions League, AND domestic league in the SAME season!— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) July 23, 2026
👊 Only Eusébio achieved this legendary feat back in 1966.
👏 What A Player! pic.twitter.com/C9RSqLcARg
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