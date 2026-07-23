Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Скуадра» не тянет Пепа. Гвардиола выдвинул сборной Италии жесткое условие
Другие новости
23 июля 2026, 11:03 | Обновлено 23 июля 2026, 11:12
573
3

«Скуадра» не тянет Пепа. Гвардиола выдвинул сборной Италии жесткое условие

Испанец хочет слишком высокую зарплату

23 июля 2026, 11:03 | Обновлено 23 июля 2026, 11:12
573
3 Comments
«Скуадра» не тянет Пепа. Гвардиола выдвинул сборной Италии жесткое условие
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Стали известны новые подробности переговоров Федерации футбола Италии с бывшим тренером «Барселоны», «Баварии» и «Манчестер Сити» Пепом Гвардиолой.

Технический директор «Скуадры Адзурры» Паоло Мальдини пытается уговорить 55-летнего испанца возглавить команду, которая в последние годы переживает глубокий кризис. Гвардиола лишь в мае покинул «Манчестер Сити» и хочет сделать паузу в карьере, чтобы отдохнуть и уделить больше времени семье.

Вместе с тем финансовые условия сотрудничества, на которых настаивает Пеп, также не по карману итальянцам. Источник сообщает, что «Скуадра» готова платить Гвардиоле всего 10 миллионов евро в год, тогда как специалист хочет получать вдвое больше. Для сравнения: самую высокую зарплату среди тренеров команд-участниц ЧМ-2026 получал главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти – 10 миллионов евро в год.

Помимо Гвардиолы, на должность тренера сборной Италии рассматриваются Андреа Пирло, Роберто Манчини и Антонио Конте.

По теме:
Максимов рассказал, почему отказал зарубежным клубам
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило тренеров команд U-19 и U-21
Стало известно, кто возглавит сборную Бельгии после ухода Гарсии
Пеп Гвардиола сборная Италии по футболу назначение тренера
Андрей Плыгун Источник: La Gazzetta dello Sport
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Моуриньо получил плохую новость о Лунине
Футбол | 22 июля 2026, 14:22 1
Моуриньо получил плохую новость о Лунине
Моуриньо получил плохую новость о Лунине

Вратарь получил травму

Цыганков сказал «да». Виктор выбрал себе новый клуб
Футбол | 22 июля 2026, 09:48 6
Цыганков сказал «да». Виктор выбрал себе новый клуб
Цыганков сказал «да». Виктор выбрал себе новый клуб

Вингер готов перейти в «Трабзонспор»

ЛНЗ – Гент. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 23.07.2026, 08:15
ЛНЗ – Гент. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
ЛНЗ – Гент. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Проблемы со спиной. Лидер сборной Испании перенесет операцию
Футбол | 23.07.2026, 08:53
Проблемы со спиной. Лидер сборной Испании перенесет операцию
Проблемы со спиной. Лидер сборной Испании перенесет операцию
Бенфика сообщила Реалу о своем решении по Трубину
Футбол | 22.07.2026, 16:42
Бенфика сообщила Реалу о своем решении по Трубину
Бенфика сообщила Реалу о своем решении по Трубину
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Реброва треба брати. Всього-то 3 млн. захоче, як в сб. України.
Ответить
+1
З таким підходом, вимогами зажерливих тренерів, які у своєму житті ще ніколи збірних не тренували, з такими кандидатами, які розглядаються, збірній Італії ще довго не бачити чемпіонатів як Європи, так і Світу
Ответить
0
Повертайте Манчіні! Пеп забагато хоче.
Ответить
-1
Популярные новости
Усик отказался от тренировок и назвал причину
Усик отказался от тренировок и назвал причину
23.07.2026, 03:32
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. В УПЛ утвержден новый лимит на легионеров
ОФИЦИАЛЬНО. В УПЛ утвержден новый лимит на легионеров
21.07.2026, 14:56 165
Футбол
Александр Усик выступил с заявлением о братьях Кличко
Александр Усик выступил с заявлением о братьях Кличко
21.07.2026, 10:47 1
Бокс
Фьюри объявил имя соперника Усика для последнего боя
Фьюри объявил имя соперника Усика для последнего боя
22.07.2026, 06:32
Бокс
Дебют Левандовски и дубль Суареса. Интер Майами вырвал победу в матче MLS
Дебют Левандовски и дубль Суареса. Интер Майами вырвал победу в матче MLS
23.07.2026, 05:50 1
Футбол
Динамо и Шахтер сделали официальные предложения по игроку. Настоящая борьба
Динамо и Шахтер сделали официальные предложения по игроку. Настоящая борьба
22.07.2026, 07:11 17
Футбол
Определилось будущее Артема Довбика
Определилось будущее Артема Довбика
22.07.2026, 06:02 7
Футбол
Лионель Месси определился со своим будущим после финала чемпионата мира
Лионель Месси определился со своим будущим после финала чемпионата мира
21.07.2026, 10:17 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем