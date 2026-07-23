«Скуадра» не тянет Пепа. Гвардиола выдвинул сборной Италии жесткое условие

Стали известны новые подробности переговоров Федерации футбола Италии с бывшим тренером «Барселоны», «Баварии» и «Манчестер Сити» Пепом Гвардиолой.

Технический директор «Скуадры Адзурры» Паоло Мальдини пытается уговорить 55-летнего испанца возглавить команду, которая в последние годы переживает глубокий кризис. Гвардиола лишь в мае покинул «Манчестер Сити» и хочет сделать паузу в карьере, чтобы отдохнуть и уделить больше времени семье.

Вместе с тем финансовые условия сотрудничества, на которых настаивает Пеп, также не по карману итальянцам. Источник сообщает, что «Скуадра» готова платить Гвардиоле всего 10 миллионов евро в год, тогда как специалист хочет получать вдвое больше. Для сравнения: самую высокую зарплату среди тренеров команд-участниц ЧМ-2026 получал главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти – 10 миллионов евро в год.

Помимо Гвардиолы, на должность тренера сборной Италии рассматриваются Андреа Пирло, Роберто Манчини и Антонио Конте.