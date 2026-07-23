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  4. Гвардиола нашел для Барселоны невероятный трансфер
Испания
23 июля 2026, 02:32 |
254
0

Гвардиола нашел для Барселоны невероятный трансфер

Пеп посоветовал Родри выбрать каталонцев, а не «Реал»

23 июля 2026, 02:32 |
254
0
Гвардиола нашел для Барселоны невероятный трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола
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Бывший тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказал своё мнение о будущем полузащитника Родри, который может покинуть английский клуб этим летом.

Главным претендентом на полузащитника в последнее время называли мадридский «Реал». По информации СМИ, в клубе из столицы Испании рассматривают возможность трансфера и готовы заплатить около 50 миллионов евро.

Впрочем, Гвардиола не рекомендовал своему бывшему подопечному переходить в «Реал». Каталонский специалист считает, что стиль мадридцев может не полностью подходить Родри и не позволит ему демонстрировать свой лучший футбол.

Вместо этого тренер посоветовал рассмотреть вариант с переходом в «Барселону», где полузащитник мог бы сформировать сильный тандем в центре поля с Педри.

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Пеп Гвардиола Родри трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ трансферы Манчестер Сити Реал Мадрид
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
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