Гвардиола нашел для Барселоны невероятный трансфер
Пеп посоветовал Родри выбрать каталонцев, а не «Реал»
Бывший тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказал своё мнение о будущем полузащитника Родри, который может покинуть английский клуб этим летом.
Главным претендентом на полузащитника в последнее время называли мадридский «Реал». По информации СМИ, в клубе из столицы Испании рассматривают возможность трансфера и готовы заплатить около 50 миллионов евро.
Впрочем, Гвардиола не рекомендовал своему бывшему подопечному переходить в «Реал». Каталонский специалист считает, что стиль мадридцев может не полностью подходить Родри и не позволит ему демонстрировать свой лучший футбол.
Вместо этого тренер посоветовал рассмотреть вариант с переходом в «Барселону», где полузащитник мог бы сформировать сильный тандем в центре поля с Педри.
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