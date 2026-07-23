Гвардиола нашел для Барселоны невероятный трансфер

Бывший тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказал своё мнение о будущем полузащитника Родри, который может покинуть английский клуб этим летом.

Главным претендентом на полузащитника в последнее время называли мадридский «Реал». По информации СМИ, в клубе из столицы Испании рассматривают возможность трансфера и готовы заплатить около 50 миллионов евро.

Впрочем, Гвардиола не рекомендовал своему бывшему подопечному переходить в «Реал». Каталонский специалист считает, что стиль мадридцев может не полностью подходить Родри и не позволит ему демонстрировать свой лучший футбол.

Вместо этого тренер посоветовал рассмотреть вариант с переходом в «Барселону», где полузащитник мог бы сформировать сильный тандем в центре поля с Педри.