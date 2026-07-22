Лучший футболист ЧМ-2026 выбрал себе новую команду

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри может сменить клуб во время летнего трансферного окна. Мадридский «Реал» всерьёз рассматривает возможность подписания испанского полузащитника.

По информации испанских СМИ, ситуация вокруг 30-летнего футболиста изменилась после его выступлений на чемпионате мира. В Мадриде были готовы сохранить нынешний состав без громких трансферов, однако игра Родри на мундиале заставила руководство «сливочных» пересмотреть планы.

Сообщается, что полузащитник отклоняет предложения «Манчестер Сити» о продлении контракта. Сам Родри якобы заинтересован в переходе в «Реал» и хочет выступать за мадридский клуб.

Главный тренер «Реала» Жозе Моуриньо также поддерживает идею трансфера. Португальский наставник считает Родри именно тем профилем игрока, которого не хватает команде в центре поля.