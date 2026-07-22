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Англия
22 июля 2026, 00:32 | Обновлено 22 июля 2026, 01:20
458
0

Лучший футболист ЧМ-2026 выбрал себе новую команду

Родри планирует перейти в «Реал»

22 июля 2026, 00:32 | Обновлено 22 июля 2026, 01:20
458
0
Лучший футболист ЧМ-2026 выбрал себе новую команду
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри
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Полузащитник «Манчестер Сити» Родри может сменить клуб во время летнего трансферного окна. Мадридский «Реал» всерьёз рассматривает возможность подписания испанского полузащитника.

По информации испанских СМИ, ситуация вокруг 30-летнего футболиста изменилась после его выступлений на чемпионате мира. В Мадриде были готовы сохранить нынешний состав без громких трансферов, однако игра Родри на мундиале заставила руководство «сливочных» пересмотреть планы.

Сообщается, что полузащитник отклоняет предложения «Манчестер Сити» о продлении контракта. Сам Родри якобы заинтересован в переходе в «Реал» и хочет выступать за мадридский клуб.

Главный тренер «Реала» Жозе Моуриньо также поддерживает идею трансфера. Португальский наставник считает Родри именно тем профилем игрока, которого не хватает команде в центре поля.

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Дмитрий Олийченко Источник: Bernabéu Digital
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