Мирон Маркевич обратился с предложением к Динамо

Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился своими мыслями о предстоящем матче «Динамо» в квалификации к плей-офф Лиги Европы против греческого ПАОКа.

«Работать в обороне должны все футболисты. Как это делала Испания. Я понимаю, что чемпионат мира – это другой уровень, но это «Динамо», которое должно показывать футбол, достойный этого клуба. Нужна уверенность, должно быть больше эмоций, а не бегать в среднем темпе два тайма. На что это годится? Это ничего не даст», – сказал Маркевич.

Ранее Мирон Маркевич вспомнил свое пребывание на посту главного тренера сборной Украины в 2010 году.