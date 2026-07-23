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Лига Европы
23 июля 2026, 19:08 |
467
2

Мирон Маркевич обратился с предложением к Динамо

Тренер предлагает игрокам проявить больше уверенности для достижения успеха в матче с ПАОКом

23 июля 2026, 19:08 |
467
2 Comments
Мирон Маркевич обратился с предложением к Динамо
УАФ. Мирон Маркевич
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Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился своими мыслями о предстоящем матче «Динамо» в квалификации к плей-офф Лиги Европы против греческого ПАОКа.

«Работать в обороне должны все футболисты. Как это делала Испания. Я понимаю, что чемпионат мира – это другой уровень, но это «Динамо», которое должно показывать футбол, достойный этого клуба. Нужна уверенность, должно быть больше эмоций, а не бегать в среднем темпе два тайма. На что это годится? Это ничего не даст», – сказал Маркевич.

Ранее Мирон Маркевич вспомнил свое пребывание на посту главного тренера сборной Украины в 2010 году.

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Два самых сильных клуба на этой стадии ЛК выпадают Украине. Совпадение?... Не один, а все два! Сто пудова призрак Колоскова. Все подмазаны. Шарики нагреты. Фэйр Плэй. 👍👍👍
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Шкода що у Суркіса не має яєць, щоб запросити Мирона Богдановича до Динамо. 
При Маркевичу, ми б побачили нове Динамо. 
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