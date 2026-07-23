Шахтер вступил в борьбу с российским клубом за звездного партнера Неймара
Чемпион Украины сделал предложение по Матеусу Шавьеру
Донецкий «Шахтер» заинтересован в подписании вингера бразильского «Сантоса» Матеуса Шавьера, сообщает RTI Esporte.
По информации источника, «горняки» уже сделали официальное предложение по 19-летнему одноклубнику Неймара. За него чемпион Украины готов был заплатить 5 млн евро. Однако данное предложение «Сантос» отклонил. Отмечается, что за Шавьера бразильский клуб хочет получить 15 млн евро.
Конкурентом «горняков» в борьбе за талантливого вингера является российский «зенит», который следит за ним уже несколько месяцев и поддерживает регулярный контакт с представителями игрока.
Ранее бразильский журналист Рика Перроне назвал абсурдом предложение «Шахтера» в отношении полузащитника «Гремио» Габриэля Мека.
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