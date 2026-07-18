«Это абсурд». Бразильский журналист отреагировал на предложение Шахтера

Бразильский журналист Рика Перроне отреагировал на предложение донецкого «Шахтера» в размере 12 млн евро по отношению к полузащитнику «Гремио» Габриэлю Меку.

«Это абсурд – то, во что превратился бразильский футбол. Посредственного игрока типа Эллиота Андерсона продали за 130 млн евро, а «Гремио» согласился продать свою жемчужину в 10% от этой суммы», – сказал Перроне на своем канале в YouTube.

В текущем сезоне бразильской Серии А на счету Мека 15 матчей (687 минут) и 2 забитых мяча. Контракт 18-летнего хавбека с бразильским клубом рассчитан до лета 2027 года.

Ранее другой бразильский журналист Эдуардо Габардо заявил, что Мек не очень увлечен предложением «Шахтера».