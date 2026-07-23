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23 июля 2026, 10:01 | Обновлено 23 июля 2026, 10:06
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0

Войводина – Аякс. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛК

Матч начнется 23 июля в 21:00 по Киеву

23 июля 2026, 10:01 | Обновлено 23 июля 2026, 10:06
7
0
Войводина – Аякс. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛК
ФК Аякс
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В четверг, 23 июля, состоится первый поединок 2-го квалификационного раунда Лиги конференций между «Войводиной» и «Аяксом». По киевскому времени игра начнется в 21:00.

Войводина

Предыдущий сезон для сербов прошел неплохо, хотя гегемонию «Црвеной Звезды» завершить так и не удалось. За 37 игр Суперлиги «Войводина» набрала 76 очков, благодаря которым смогла занять 2-ю строчку общего зачета. Расстояние от вышеупомянутого лидера составило 10 зачетных пунктов.

Той же «Црвени Звезде» «Войводина» уступила в серии пенальти финала Кубка Сербии. В отбор Лиги конференций команда попала после поражения против «Ференцвароша» в 1-м квалификационном раунде Лиги Европы.

Аякс

Результаты «Акса» в последние годы оставляют желать лучшего. За 34 игры чемпионата Нидерландов в прошлом году коллектив набрал 56 баллов, благодаря которым занял 5-е место и был вынужден играть в плей-офф Лиги конференций. Там «Аякс» обыграл "Гронинген и «Утрехт».

Кубок Нидерландов клуб покинул на стадии 1/8 финала после поражения против «АЗ Алкмаар» со счетом 6:0. С Лигой чемпионов клуб попрощался еще после основного этапа.

Личные встречи

Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

  • В каждом из 4 предыдущих матчей «Войводины» было забито больше 2.5 гола.
  • «Аякс» победил лишь в 2/8 последних выездных играх.
  • В последних 11-х играх предыдущего сезона Эредивизи «Аякс» победил только трижды.


Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 5.63 для "Войводины" и 1.53 для «Аякса». А какой прогноз выбрать — решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Прогноз Sport.ua
Войводина
23 июля 2026 -
21:00
Аякс
Перемога Аякса 1.53 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Войводина Нови-Сад Аякс прогнозы прогнозы на футбол Лига конференций
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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