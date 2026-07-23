Войводина – Аякс. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛК
Матч начнется 23 июля в 21:00 по Киеву
В четверг, 23 июля, состоится первый поединок 2-го квалификационного раунда Лиги конференций между «Войводиной» и «Аяксом». По киевскому времени игра начнется в 21:00.
Войводина
Предыдущий сезон для сербов прошел неплохо, хотя гегемонию «Црвеной Звезды» завершить так и не удалось. За 37 игр Суперлиги «Войводина» набрала 76 очков, благодаря которым смогла занять 2-ю строчку общего зачета. Расстояние от вышеупомянутого лидера составило 10 зачетных пунктов.
Той же «Црвени Звезде» «Войводина» уступила в серии пенальти финала Кубка Сербии. В отбор Лиги конференций команда попала после поражения против «Ференцвароша» в 1-м квалификационном раунде Лиги Европы.
Аякс
Результаты «Акса» в последние годы оставляют желать лучшего. За 34 игры чемпионата Нидерландов в прошлом году коллектив набрал 56 баллов, благодаря которым занял 5-е место и был вынужден играть в плей-офф Лиги конференций. Там «Аякс» обыграл "Гронинген и «Утрехт».
Кубок Нидерландов клуб покинул на стадии 1/8 финала после поражения против «АЗ Алкмаар» со счетом 6:0. С Лигой чемпионов клуб попрощался еще после основного этапа.
Личные встречи
Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.
Интересные факты
- В каждом из 4 предыдущих матчей «Войводины» было забито больше 2.5 гола.
- «Аякс» победил лишь в 2/8 последних выездных играх.
- В последних 11-х играх предыдущего сезона Эредивизи «Аякс» победил только трижды.
Прогноз
Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 5.63 для "Войводины" и 1.53 для «Аякса». А какой прогноз выбрать — решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.
21:00
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вратарь получил травму
Родри снова испытывает проблемы со здоровьем