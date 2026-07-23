ВИДЕО. Герой финала ЧМ вызвал скандал кепкой в стиле Дональда Трампа

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ферран Торрес оказался в центре политических споров после победы на чемпионате мира 2026 года.

Во время чемпионского парада в Мадриде футболист появился без футболки и в красной кепке с надписью «Make Spain Great Again» – «Сделаем Испанию снова великой». Фраза является адаптацией известного лозунга президента США Дональда Трампа «Make America Great Again».

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Фотографии Торреса быстро распространились в социальных сетях и вызвали неоднозначную реакцию. Одни болельщики восприняли кепку как шутку после победы над Аргентиной, другие увидели в ней политическое заявление. На образ футболиста отреагировал даже официальный аккаунт Белого дома в X. Он поделился видео с Торресом и написал: «Все хотят присоединиться к движению».

Сам Ферран пока не объяснил, вкладывал ли он политический смысл в свой образ.

Торрес стал главным героем финала чемпионата мира, забив победный гол на 106-й минуте матча против Аргентины – 1:0.