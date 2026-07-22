Топ-клуб Серии А выставил на трансфер звезду сборной Бельгии

Руководство «Наполи» изначально сомневалось, стоит ли оставлять форварда Ромелу Лукаку, но теперь уверено в решении расстаться с футболистом.

33-летний нападающий официально выставлен на трансфер, и «Наполи» ожидает предложений по бельгийцу, который произвел впечатление на чемпионате мира.

Клуб провел встречу с его агентом Федерико Пасторелло, и стороны решили, что не будут продолжать сотрудничество. «Наполи» и так хотел, чтобы Лукаку снизил свою зарплату, но это предложение не нашло поддержки у игрока.

«Наполи» видит реальный интерес к бельгийцу, но пока не получал официальных предложений. Контракт Лукаку рассчитан еще на год, а его трансферная стоимость оценивается в 6 млн евро.