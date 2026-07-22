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Италия
22 июля 2026, 23:29 | Обновлено 23 июля 2026, 01:02
1168
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Топ-клуб Серии А выставил на трансфер звезду сборной Бельгии

«Наполи» хочет продать Ромелу Лукаку

22 июля 2026, 23:29 | Обновлено 23 июля 2026, 01:02
1168
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Топ-клуб Серии А выставил на трансфер звезду сборной Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку
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Руководство «Наполи» изначально сомневалось, стоит ли оставлять форварда Ромелу Лукаку, но теперь уверено в решении расстаться с футболистом.

33-летний нападающий официально выставлен на трансфер, и «Наполи» ожидает предложений по бельгийцу, который произвел впечатление на чемпионате мира.

Клуб провел встречу с его агентом Федерико Пасторелло, и стороны решили, что не будут продолжать сотрудничество. «Наполи» и так хотел, чтобы Лукаку снизил свою зарплату, но это предложение не нашло поддержки у игрока.

«Наполи» видит реальный интерес к бельгийцу, но пока не получал официальных предложений. Контракт Лукаку рассчитан еще на год, а его трансферная стоимость оценивается в 6 млн евро.

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Наполи Ромелу Лукаку Серия A трансферы чемпионат Италии по футболу трансферы Серии A
Руслан Полищук Источник: Get Italian Football News
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Динамо швидше думайте, а то вас Шахтар випереде. Топ-форвард на горизонтi.. 
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