Скандал в Турции. Представителей топ-клубов задержали по делу о ставках

В Турции прошла масштабная операция по делу о незаконных ставках, в рамках которой выданы ордера на арест 19 человек, связанных с профессиональными футбольными клубами. По данным прокуратуры, 17 подозреваемых уже задержаны, еще двое находятся за границей.

Расследование охватывает период с 2020 по 2026 год. Следствие изучило данные легальных букмекерских платформ и финансовую информацию, установив, что ряд тренеров и представителей клубов делали ставки на матчи своих команд, включая ставки на победу соперников, тоталы и другие игровые события.

В списке подозреваемых фигурируют сотрудники «Бешикташ», «Галатасарай», «Болуспор», «Адана Демирспор», «Аданаспор» и других команд, выступающих под эгидой Турецкой футбольной федерации.

Министр юстиции Турции Акын Гюрлек заявил, что власти продолжат жесткую борьбу с незаконными ставками, договорными матчами и преступными доходами, подчеркнув, что расследование продолжается и могут последовать новые процессуальные решения.

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