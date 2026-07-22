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Чемпионат мира
22 июля 2026, 20:42 |
1011
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Налоговики США заберут львиную долю призовых участников ЧМ

Сборная Испании заработала 50 млн долларов призовых, но не все так просто

22 июля 2026, 20:42 |
1011
3 Comments
Налоговики США заберут львиную долю призовых участников ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Испании по футболу
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В финале чемпионата мира по футболу 2026 года встретились Аргентина и Испания, но настоящим победителем стала другая команда. Испания и Аргентина заработали огромные деньги, выйдя в финал, но Испания понесла серьезный удар, потому что Налоговая служба США (IRS) решила получить свою долю.

ФИФА наградила Испанию рекордными 50 миллионами долларов. Аргентина, занявшая второе место, получила 33 миллиона долларов, а Англия – 29 миллионов долларов за третье место. Казалось, что усилия Испании по завоеванию чемпионата мира окупаются, но IRS решила вмешаться в празднование.

Больше всего пострадала Испания, поскольку, по сообщениям, чемпионы мира могут быть обложены налогом на сумму около 44 миллионов долларов. Однако с учетом налоговых льгот, предусмотренных соглашением, эта сумма может снизиться.

Это же правило может распространяться не только на команды, но и на игроков, тренеров, судей, медицинский персонал и вспомогательный персонал, которые зарабатывали деньги во время чемпионата мира. Но не все игроки столкнутся с одинаковым налоговым счетом – заработок игроков состоит из зарплат, бонусов, спонсорских контрактов и рекламных выступлений.

ФИФА всегда находила способы обойти это. Начиная с чемпионата мира 2010 года, ФИФА регулярно добивалась широких налоговых льгот от стран-хозяек, но не от США.

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сборная Испании по футболу ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: Yahoo Sports
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Комментарии 3
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Больше 80% налог.
Теперь понятно кто победил на чм. Пиндосия. 
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+2
Хто вміє в англійську - перевірте самі. Є посилання на новину
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0
Там же вказано в тексті. Призові команди 50 млн, а є ще виплати гравцям - ЗП, реклама, бонуси, спонсори. Сумарно хочуть зістригти 44 млн
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0
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