В финале чемпионата мира по футболу 2026 года встретились Аргентина и Испания, но настоящим победителем стала другая команда. Испания и Аргентина заработали огромные деньги, выйдя в финал, но Испания понесла серьезный удар, потому что Налоговая служба США (IRS) решила получить свою долю.

ФИФА наградила Испанию рекордными 50 миллионами долларов. Аргентина, занявшая второе место, получила 33 миллиона долларов, а Англия – 29 миллионов долларов за третье место. Казалось, что усилия Испании по завоеванию чемпионата мира окупаются, но IRS решила вмешаться в празднование.

Больше всего пострадала Испания, поскольку, по сообщениям, чемпионы мира могут быть обложены налогом на сумму около 44 миллионов долларов. Однако с учетом налоговых льгот, предусмотренных соглашением, эта сумма может снизиться.

Это же правило может распространяться не только на команды, но и на игроков, тренеров, судей, медицинский персонал и вспомогательный персонал, которые зарабатывали деньги во время чемпионата мира. Но не все игроки столкнутся с одинаковым налоговым счетом – заработок игроков состоит из зарплат, бонусов, спонсорских контрактов и рекламных выступлений.

ФИФА всегда находила способы обойти это. Начиная с чемпионата мира 2010 года, ФИФА регулярно добивалась широких налоговых льгот от стран-хозяек, но не от США.