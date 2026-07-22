ФИЛИППОВ: «Сейчас Полесье имело бы гораздо больше шансов пройти Фиорентину»

Форвард «Полесья» Александр Филиппов назвал главные события в прошлом сезоне.

– Как раз мы сейчас готовимся к еврокубкам, и вспоминаются наши победные игры, как мы прошли две квалификации. Немножко нам не хватило в игре с «Фиорентиной». Но мы показали качественную игру даже тогда. А если бы мы встретились с ними в этом году, то показали бы куда более качественную игру. Сейчас «Полесье» имело бы гораздо больше шансов пройти такого соперника, как тогдашняя «Фиорентина». И, конечно, это первые, исторические медали для нашего клуба.

В четверг «Полесье» проведет первый официальный матч сезона против «Копенгагена».