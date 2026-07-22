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  4. ФИЛИППОВ: «Сейчас Полесье имело бы гораздо больше шансов пройти Фиорентину»
Лига конференций
22 июля 2026, 20:26 |
256
2

ФИЛИППОВ: «Сейчас Полесье имело бы гораздо больше шансов пройти Фиорентину»

Нападающий житомирян вспомнил прошлый сезон

22 июля 2026, 20:26 |
256
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ФИЛИППОВ: «Сейчас Полесье имело бы гораздо больше шансов пройти Фиорентину»
ФК Полесье. Александр Филиппов
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Форвард «Полесья» Александр Филиппов назвал главные события в прошлом сезоне.

– Как раз мы сейчас готовимся к еврокубкам, и вспоминаются наши победные игры, как мы прошли две квалификации. Немножко нам не хватило в игре с «Фиорентиной». Но мы показали качественную игру даже тогда. А если бы мы встретились с ними в этом году, то показали бы куда более качественную игру. Сейчас «Полесье» имело бы гораздо больше шансов пройти такого соперника, как тогдашняя «Фиорентина». И, конечно, это первые, исторические медали для нашего клуба.

В четверг «Полесье» проведет первый официальный матч сезона против «Копенгагена».

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Александр Филиппов Полесье Житомир Копенгаген Полесье - Копенгаген Лига конференций
Руслан Полищук Источник: РБК-Украина
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Пройдіть спочатку Копенгаген, займіть вакантні місця в ЛК і тоді розповідай про Фіорентину 
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