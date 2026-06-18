Форвард Полесья взял слово после жеребьевки квалификации Лиги конференций

Форвард житомирского Полесья Александр Филиппов поделился эмоциями после жеребьевки Лиги конференций, по итогам которой «волки» сыграют против Копенгагена (Дания).

– Александр, не такого соперника надеешься получить на старте квалификации?

– Конечно, мы рассчитывали немного на другое. Понимаем, что Копенгаген – команда более опытная. Но у нас будет время пройти собрание и более подробно подготовиться к сопернику.

– Полгода назад датчане еще играли в группе ЛЧ. Что может предложить Полесье своему оппоненту?

– Будем играть в свой футбол, не отходя от принципов. Общий результат ответит, как мы с этим справились.

– Несколько недель подготовки будет достаточно качественно подготовить себя к спарке из двух матчей?

– Я считаю, что тренерский штаб хорошо рассчитал время на подготовку. Во время отпуска каждый из нас получил домашнее задание, потому я верю, что мы подойдем к этому противостоянию хорошо готовыми как физически, так и в других аспектах.

– Что выходит на первый план в матчах против сильных европейских команд?

– Хорошо сыграть как команда, быть компактными, верить друг в друга и прислушиваться к тренеру. Будет важно хорошо разобрать соперника и выходить на поле готовыми на 100%.

- Прошлым летом команда тяжело преодолевала квалификацию по ряду причин. Что может помешать Полесью сыграть в свой футбол?

– За последний год Полесье существенно изменилось. Все поняли принципы тренерского штаба. Команда стала опытнее. В футбольном плане все будет на хорошем уровне. Главное хорошо пройти сборы и верить в свои силы, – сказал Александр.

Первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций состоится 23 июля, а ответный матч – 30 июля.