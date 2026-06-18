Форвард Полесья взял слово после жеребьевки квалификации Лиги конференций
Александр Филиппов назвал сильные стороны Копенгагена
Форвард житомирского Полесья Александр Филиппов поделился эмоциями после жеребьевки Лиги конференций, по итогам которой «волки» сыграют против Копенгагена (Дания).
– Александр, не такого соперника надеешься получить на старте квалификации?
– Конечно, мы рассчитывали немного на другое. Понимаем, что Копенгаген – команда более опытная. Но у нас будет время пройти собрание и более подробно подготовиться к сопернику.
– Полгода назад датчане еще играли в группе ЛЧ. Что может предложить Полесье своему оппоненту?
– Будем играть в свой футбол, не отходя от принципов. Общий результат ответит, как мы с этим справились.
– Несколько недель подготовки будет достаточно качественно подготовить себя к спарке из двух матчей?
– Я считаю, что тренерский штаб хорошо рассчитал время на подготовку. Во время отпуска каждый из нас получил домашнее задание, потому я верю, что мы подойдем к этому противостоянию хорошо готовыми как физически, так и в других аспектах.
– Что выходит на первый план в матчах против сильных европейских команд?
– Хорошо сыграть как команда, быть компактными, верить друг в друга и прислушиваться к тренеру. Будет важно хорошо разобрать соперника и выходить на поле готовыми на 100%.
- Прошлым летом команда тяжело преодолевала квалификацию по ряду причин. Что может помешать Полесью сыграть в свой футбол?
– За последний год Полесье существенно изменилось. Все поняли принципы тренерского штаба. Команда стала опытнее. В футбольном плане все будет на хорошем уровне. Главное хорошо пройти сборы и верить в свои силы, – сказал Александр.
Первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций состоится 23 июля, а ответный матч – 30 июля.
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