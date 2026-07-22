Динамо против Шахтера. УАФ рассмотрит изменения лимита на легионеров

В среду, 22 июля, в Киеве состоялось общее собрание участников объединения профессиональных футбольных клубов Украины «Премьер-лига». Об этом сообщили на официальном сайте организации.

Участники рассмотрели и обсудили обращение группы клубов о рассмотрении решения Исполнительного комитета УАФ о количестве украинских футболистов, которые могут одновременно находиться на футбольном поле во время проведения матчей элитного дивизиона.

Большинством голосов было принято решение передать в Исполнительный комитет УАФ ходатайство о рассмотрении предложения клубов, согласно которому одновременно на поле могут находиться не менее четырех футболистов-граждан Украины.

По информации журналиста Игоря Бурбаса против такого решения были «Шахтер», «Кривбасс», ЛНЗ, «Полесье» и «Верес». «Харьков» и «Кудровка» – воздержались.

«Динамо» и еще восемь команд поддержали норму об одновременном пребывании на поле как минимум четырех игроков с украинским паспортом.