Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо против Шахтера. УАФ рассмотрит изменения лимита на легионеров
Украина. Премьер лига
22 июля 2026, 20:37 |
2037
14

Динамо против Шахтера. УАФ рассмотрит изменения лимита на легионеров

Девять клубов Премьер-лиги поддержали обращение к Исполнительному комитету УАФ

22 июля 2026, 20:37 |
2037
14 Comments
Динамо против Шахтера. УАФ рассмотрит изменения лимита на легионеров
Украинская Премьер-лига
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В среду, 22 июля, в Киеве состоялось общее собрание участников объединения профессиональных футбольных клубов Украины «Премьер-лига». Об этом сообщили на официальном сайте организации.

Участники рассмотрели и обсудили обращение группы клубов о рассмотрении решения Исполнительного комитета УАФ о количестве украинских футболистов, которые могут одновременно находиться на футбольном поле во время проведения матчей элитного дивизиона.

Большинством голосов было принято решение передать в Исполнительный комитет УАФ ходатайство о рассмотрении предложения клубов, согласно которому одновременно на поле могут находиться не менее четырех футболистов-граждан Украины.

По информации журналиста Игоря Бурбаса против такого решения были «Шахтер», «Кривбасс», ЛНЗ, «Полесье» и «Верес». «Харьков» и «Кудровка» – воздержались.

«Динамо» и еще восемь команд поддержали норму об одновременном пребывании на поле как минимум четырех игроков с украинским паспортом.

По теме:
ФОТО. Моуриньо пришел на тренировку Реала «с пистолетом»
Заря продает легионера, который не хочет возвращаться в Украину
ШИЩЕНКО: «Мы готовимся к совсем другому футболу»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Шахтер Донецк
Николай Тытюк Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(38)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПОНОМАРЕВ: «Мы очень хорошо разобрали и изучили команду соперника»
Футбол | 22 июля 2026, 21:25 0
ПОНОМАРЕВ: «Мы очень хорошо разобрали и изучили команду соперника»
ПОНОМАРЕВ: «Мы очень хорошо разобрали и изучили команду соперника»

Тренер ЛНЗ пообщался со СМИ накануне матча с «Гентом»

Игорь КОСТЮК: «Пока что нет понимания, как будет играть греческий ПАОК»
Футбол | 22 июля 2026, 19:17 18
Игорь КОСТЮК: «Пока что нет понимания, как будет играть греческий ПАОК»
Игорь КОСТЮК: «Пока что нет понимания, как будет играть греческий ПАОК»

Наставник Динамо дал пресс-конференцию перед матчем Лиги Европы

ОФИЦИАЛЬНО. Челси оформил самый дорогой трансфер в истории клуба
Футбол | 22.07.2026, 00:32
ОФИЦИАЛЬНО. Челси оформил самый дорогой трансфер в истории клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Челси оформил самый дорогой трансфер в истории клуба
Определилось будущее Артема Довбика
Футбол | 22.07.2026, 06:02
Определилось будущее Артема Довбика
Определилось будущее Артема Довбика
Цыганков сказал «да». Виктор выбрал себе новый клуб
Футбол | 22.07.2026, 09:48
Цыганков сказал «да». Виктор выбрал себе новый клуб
Цыганков сказал «да». Виктор выбрал себе новый клуб
Комментарии 14
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
По моей информации вмешались из ОП. Так просто этот трюк у ахметки не пройдет. Даже несмотря на внесенное им Шеве и К бабло
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
А писали, что все уже обмусолено, порешали и приняли. 
Ответить
-3
Не допустить агрессивному ржавому меньшинству уничтожить украинский футбол.
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
Тому що ті клуби в своїй більшості і не знають, що таке легіонери, тому що грошей на трансфери немає чи селекція на нулі. Конкуренція повинна на полі вирішуватись, а не всілякі Бондарі та Попови за рахунок ліміту отримують шалені бабки 
Ответить
-4
Показать Скрыть 1 ответ
Я сказал: минимум 4 украинца должны в любом случае быть на поле, а лучше 5. С остальными делайте что хотите, квоты, лимиты, сколько среди них должно быть из ЕС сколько не из ЕС.
Ответить
-4
Показать Скрыть 3 ответа
Бурбасу вірити, то себе обманювати. Але, якщо це так, то якраз основа УПЛ, 1-2-3 місце і потенційний Харків із призерів - якраз ЗА (останні мовчать), а інші - які і без цього амбіцій мають мало, легіонерів не більше 10 у складі - чомусь проти 🤨 чому цікаво? Щоб конкуренти сильнішими не стали? Історія повторюється, як із єдиними телепулом на трансляції. Кращі - казали ОК, а інше стадо статистів по команді Суркіса - ні 🤦🏻‍♂️
Ответить
-4
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Новый лидер! Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала ЧМ-2026
Новый лидер! Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала ЧМ-2026
21.07.2026, 08:18 39
Футбол
Юлиан Бойко убедительно переиграл главного английского таланта в снукере
Юлиан Бойко убедительно переиграл главного английского таланта в снукере
20.07.2026, 19:23 5
Снукер
Динамо согласовало переход нападающего. Главный трансфер лета
Динамо согласовало переход нападающего. Главный трансфер лета
21.07.2026, 07:32 9
Футбол
Обновлен рейтинг ФИФА после ЧМ-2026. Изменилось место Украины
Обновлен рейтинг ФИФА после ЧМ-2026. Изменилось место Украины
21.07.2026, 06:58 4
Футбол
Брутальность зашкаливает. Усик встретился с легендой Реала
Брутальность зашкаливает. Усик встретился с легендой Реала
21.07.2026, 00:02 12
Бокс
Это был украинец. Джошуа назвал соперника с самым сильным ударом
Это был украинец. Джошуа назвал соперника с самым сильным ударом
21.07.2026, 03:59
Бокс
Эдди ХИРН: «Джошуа в лагере Усика превратился в животное»
Эдди ХИРН: «Джошуа в лагере Усика превратился в животное»
21.07.2026, 07:05
Бокс
Италия провела переговоры с Гвардиолой. Они длились одну минуту
Италия провела переговоры с Гвардиолой. Они длились одну минуту
20.07.2026, 22:09
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем