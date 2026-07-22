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  4. ШИЩЕНКО: «Мы готовимся к совсем другому футболу»
Украина. Премьер лига
22 июля 2026, 19:47 |
178
0

ШИЩЕНКО: «Мы готовимся к совсем другому футболу»

Тренер «Буковины» подвел итоги сбора в Закарпатье

22 июля 2026, 19:47 |
178
0
ШИЩЕНКО: «Мы готовимся к совсем другому футболу»
Буковина. Сергей Шищенко
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Главный тренер «Буковины» Сергей Шищенко прокомментировал спарринг против «Руха» (2:1), подвел итоги выполненного объема работы в Закарпатье и рассказал, насколько полезными для подготовки к дебютному сезону в УПЛ стали международные спарринги.

– «Буковина» одержала волевую победу в заключительном спарринге закарпатского сбора над молодой, но очень талантливой «Рух». Каким будет ваше резюме этого поединка?

– Матч выдался непростым для нашей команды. Прежде всего хочу поблагодарить ребят за характер и за то, что сегодня мы одержали волевую победу. Мы прекрасно понимали, что нас ждет сложный соперник. Несмотря на кадровые изменения, «Рух» остается клубом, который воспитал много качественных футболистов. Мы знаем, насколько перспективная молодежь в этом клубе. Это очень мобильная команда, и сегодня она еще раз это доказала. Считаю, что второй тайм в нашем исполнении был значительно лучше. Мы контролировали игру и в целом ход событий на поле. Конечно, чтобы побеждать, нужно забивать. Очень благодарен команде за то, что после пропущенного мяча ребята еще более активно и агрессивно начали действовать, ведь соперник после забитого гола отошел назад и не давал нам много пространства. Но благодаря индивидуальным качествам футболистов и командным действиям нам удалось переломить ход матча и одержать победу.

– Как в целом подведете итоги этого этапа подготовки в Закарпатье? Каким он был для «Буковины» и как оцените условия для тренировок на НТБ «Мункач»?

– Считаю, что у нас были отличные условия для работы на НТБ «Мункач». Нам было очень комфортно здесь, поэтому хочу искренне поблагодарить за то, как нас здесь приняли. Также благодарю руководство нашего клуба за возможность провести этот сбор и сыграть три очень качественных международных спарринга. В целом я доволен этим этапом подготовки. Мы провели хорошие контрольные матчи. Да, не все, что хотелось видеть, удавалось реализовать на поле, но отдельными отрезками команда демонстрировала именно тот футбол, к которому мы стремимся. Сейчас мы еще не идеальны, не такие, какими все привыкли видеть нас в Первой лиге. Мы готовимся к совсем другому футболу, ведь Украинская Премьер-лига значительно интенсивнее и агрессивнее. Там много команд, которые умеют контролировать мяч и навязывают высокий темп игры. Именно поэтому тренировочный процесс был построен с акцентом на требования УПЛ и на то, как будут действовать против нас соперники.

Я уже неоднократно говорил, что международные спарринги стали для нас очень важным тестом. Они дали возможность понять, на что мы уже способны на уровне Премьер-лиги. Считаю, что этот тест мы прошли достойно. Впереди еще есть время, чтобы стать еще сильнее. Что касается ближайших планов, то перед стартом чемпионата проведем еще один контрольный матч – 26 июля сыграем в Хмельницком с «Подольем». Если же подвести итог этого сбора в целом, то я доволен той работой, которую мы выполнили

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Буковина Черновцы Сергей Шищенко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Рух Львов товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы
Иван Чирко Источник: ФК Буковина
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