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Лига Европы
22 июля 2026, 18:29 | Обновлено 22 июля 2026, 18:31
765
0

Клуб решил отказаться. Официальное заявление Динамо перед игрой с ПАОК

Динамо приняло решение не использовать гостевую квоту билетов в Салониках

22 июля 2026, 18:29 | Обновлено 22 июля 2026, 18:31
765
0
Клуб решил отказаться. Официальное заявление Динамо перед игрой с ПАОК
ФК Динамо
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Киевское Динамо обнародовало официальное заявление перед матчем 2-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

23 июля в 20:00 киевская команда в польском Люблине встретится с греческим клубом ПАОК. А гостевой матч состоится вечером 30 июля в Салониках.

Динамо приняло решение не использовать гостевую квоту билетов в Салониках.

Официальное заявление Динамо

Вниманию болельщиков! ФК Динамо Киев, обращаясь к своим болельщикам, которые планировали посетить ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы с греческим клубом ПАОК, сообщает, что клуб отказался от предусмотренной регламентом УЕФА гостевой квоты билетов на стадионе Тумба в Салониках.

Это решение принято из соображений безопасности зрителей, учитывая возможные риски провокаций и конфликтных ситуаций накануне, во время проведения и после окончания встречи между ПАОК и Динамо в Греции. Просим отнестись к нему с пониманием.

Тем болельщикам, которые все же планируют посетить этот футбольный поединок, рекомендуем обратиться за консультациями и рекомендациями в Консульство Украины в Салониках.

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Динамо Киев ПАОК Лига Европы Динамо - ПАОК билеты заявление болельщики зрители фанаты ПАОК - Динамо
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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