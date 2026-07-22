Клуб решил отказаться. Официальное заявление Динамо перед игрой с ПАОК

Киевское Динамо обнародовало официальное заявление перед матчем 2-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

23 июля в 20:00 киевская команда в польском Люблине встретится с греческим клубом ПАОК. А гостевой матч состоится вечером 30 июля в Салониках.

Динамо приняло решение не использовать гостевую квоту билетов в Салониках.

Официальное заявление Динамо

Вниманию болельщиков! ФК Динамо Киев, обращаясь к своим болельщикам, которые планировали посетить ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы с греческим клубом ПАОК, сообщает, что клуб отказался от предусмотренной регламентом УЕФА гостевой квоты билетов на стадионе Тумба в Салониках.

Это решение принято из соображений безопасности зрителей, учитывая возможные риски провокаций и конфликтных ситуаций накануне, во время проведения и после окончания встречи между ПАОК и Динамо в Греции. Просим отнестись к нему с пониманием.

Тем болельщикам, которые все же планируют посетить этот футбольный поединок, рекомендуем обратиться за консультациями и рекомендациями в Консульство Украины в Салониках.