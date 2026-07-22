ФОТО. Как Динамо готовилось к матчу Лиги Европы против греческого ПАОК

Киевское Динамо продолжает подготовку к матчу 2-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

23 июля киевская команда в польском Люблине встретится с греческим клубом ПАОК.

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Утром 17 июля, на следующий день после выездного матча против Университати Клуж (0:0, пен. 4:2), делегация киевского Динамо вернулась к месту своей дислокации в Люблине. В Польше команда провела вечернюю тренировку, которая стала первой в рамках подготовки к матчу с ПАОК.

Тренерский штаб разделил футболистов на две группы. Игроки, которые накануне вышли в стартовом составе, выполнили разминку, беговую работу и комплекс упражнений на стретчинг, направленный на восстановление после игры.

Футболисты, которые выходили на замену или не принимали участия в предыдущем матче, после разминки под руководством тренера по физической подготовке Мацея Кендзёрека работали над игровыми аспектами. Сначала выполнили упражнения в квадратах, после чего провели серию игр на двое ворот с акцентом на завершение атак. Завершилось занятие упражнением с фланговыми передачами и ударами по воротам.

По индивидуальной программе занимались Владислав Кабаев, Николай Михайленко и Пьер Мунгенге – они выполняли беговую работу и упражнения с мячом.

В субботу, 18 июля, футболисты получили выходной после физически и эмоционально насыщенного матча против Университати Клуж.

На следующий день, 19 июля, киевская команда вернулась к работе. На воскресной утренней тренировке тренерский штаб разделил полевых игроков на две группы, которые поочередно занимались в тренажерном зале и выполняли беговую работу. В то же время вратари работали по отдельной программе.

Игроки, которые приближаются к возвращению в основную группу, провели более интенсивную тренировку. После выполнения упражнений в группе они дополнительно работали с мячом и играли в квадратах.

В понедельник, 20 июля, бело-синие провели одну вечернюю тренировку. После растяжки и разминки игроки выполняли упражнения с барьерами, после которых началась серия беговых упражнений. Вратари занимались по отдельной специальной программе, акцентируя внимание на действиях при отскоках мяча и рикошетах.

Основная группа игроков провела игровую серию, сначала – без ворот, а затем уже с участием голкиперов. Главный фокус тренировки был на контроле мяча и активном прессинге. В общей группе в качестве нейтрального игрока во время упражнений принимал участие Пьер Мунгенге, а также частично – Владислав Кабаев. Александр Тымчик, Джастин Лонвейк и Николай Михайленко работали по индивидуальной программе.

Первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между Динамо и ПАОК состоится в четверг, 23 июля, на Люблин Арене. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

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