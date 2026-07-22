Динамо – ПАОК. Прогноз Виктора Вацко на матч квалификации Лиги Европы

После того как в первом раунде квалификации Лиги Европы-2026/27 «Динамо» не без проблем прошло румынскую «Университатю» из Клуж-Напоки новой преградой для команды Игоря Костюка на пути к основному раунду турнира волею жребия оказался греческий ПАОК.

Это в разы более маститый оппонент, справиться с которым «бело-синим» будет уже значительно сложнее, чем с румынами. С другой стороны, в пользу «Динамо» говорит тот факт, что украинская команда уже имеет опыт официальных матчей в текущем сезоне, в то время как ПАОК в него лишь только вкатывается. До матчей против «бело-синих» греки играли исключительно спарринги, причем выглядели в них весьма неплохо, учитывая все обстоятельства: добыли победы над бельгийскими «Бевереном» (4:1) и «Вестерло» (4:0), а также кипрским АЕКом из Ларнаки (3:2), после чего потерпели фиаско в дуэли с нидерландским «Твенте» (2:3).

Виктор Вацко – голос большого футбола Украины, более 20 лет в спортивной журналистике, около 2000 матчей в комментаторской кабине, бренд-посол лицензированной украинской букмекерской компании betking.

Последний поединок должен был стать свого рода «настольной книгой» для тренерского штаба «Динамо» при подготовке к дуэли против ПАОКа. «Твенте» вскрыл немало проблемных мест в оборонительных построениях бронзового призера минувшего розыгрыша греческой Суперлиги. И этот спарринг для киевлян является куда более информативным, нежели дуэли ПАОКа с бельгийцами или киприотами.

Стоит отмечать, что нынешний ПАОК – команда весьма несыгранная. Дело в том, что летом из клуба ушел многолетний наставник первой команды Разван Луческу. На его место был приглашен 40-летний итальянец Алессио Лиши, известный по работе в Испании с «Леванте» и «Осасуной». Под нового наставника ПАОК уже успел провести существенное обновление состава. В частности, команду покинуло сразу несколько представителей оборонительной линии, в том числе и поляк Томаш Кендзера, вернувшийся в «Динамо». На их место ПАОК позвал других исполнителей, имеющих солидный опыт, но нуждающихся в адаптации к новой среде и требующих времени для интеграции в командную игру.

На предсезонных сборах Лиши много экспериментировал. Это приводило к существенной результативности ПАОКа, но также заметно оголяло тылы этой команды. Матч с «Твенте» показал, что именно оборона является пока самой слабой стороной греков. А вот у «Динамо» поединки против «Университати», наоборот, оказались весьма удачными с точки зрения именно оборонительных действий, в то время как атака и реализация оставляли желать лучшего.

В этом плане поединок обещает быть очень интересным, хотя не исключено и даже очень вероятно, что Лиши постарается в первой встрече сыграть максимально прагматично. ПАОК будет делать ставку на домашний ответный поединок, где у него представится возможность решить исход дуэли в свою пользу перед родными трибунами и с поддержкой своих фанатов.

«Динамо» пока не производит впечатление команды, способной ломать хребты даже таким оппонентам, как нынешний ПАОК – находящимся пока лишь только в процессе построения новой команды. И это большой минус для подопечных Костюка, хотя основной костяк у наставника фактически во всех линиях остался прежним еще с минувшего сезона. И неспособность на летних сборах сделать эту команду более сильной, чем ранее, пока выглядит очевидным минусом для карьерного портфолио Костюка.

Очевидно, что ПАОК станет своего рода лакмусом для способностей и возможностей нынешнего «Динамо» в еврокубках. Проход греков будет означать, что «бело-синие» могут ставить перед собой довольно амбициозные задачи в новом сезоне, а вылет в Лигу конференций не окажется катастрофой, но и никаких очевидных плюсов «бело-синим» не принесет точно.

Впрочем, не будем забегать вперед и спрогнозируем исход первой дуэли «Динамо» и ПАОКа. В победу украинцев, учитывая футбол против «Университати», банально не верится. Но и сеять пораженческие настроения до матча не имеет смысла. Поэтому если вы хотите посмотреть этот футбол с дополнительной долей азарта, то ставка на исход «Нет» в аспекте «Обе забьют» за 1,75 от betking выглядит вполне разумной и обоснованной. Ну, не приходится ждать от этой игры какого-то яркого, обоюдоострого и результативного футбола, что уж тут поделать…