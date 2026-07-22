Пропал экс-игрок львовских Карпат. Его разыскивает полиция

Правоохранители Львовской области объявили в розыск бывшего футболиста львовских «Карпат» Ярослава Кикотя.

77-летнего мужчину в последний раз видели 21 июля около 14:20 в селе Липники Львовского района. Известно, что он может быть дезориентирован и не помнить место своего проживания.

Приметы: рост около 175 см, среднего телосложения, короткие седые волосы. На момент исчезновения был одет в темно-коричневый свитер, зеленые брюки и тапочки.

Полиция просит всех, кто владеет какой-либо информацией о возможном местонахождении Ярослава Кикотя, немедленно сообщить об этом по номеру 102. Также правоохранители призывают распространить информацию, ведь это может помочь в поисках.

Ярослав Кикоть выступал за «Карпаты» в 1972–1977 годах. За львовский клуб он провел 153 матча и забил 12 мячей. После завершения карьеры работал тренером СДЮШОР «Карпаты» и играл за ветеранскую команду клуба.