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Украина. Премьер лига
22 июля 2026, 18:10 | Обновлено 22 июля 2026, 18:12
507
0

Пропал экс-игрок львовских Карпат. Его разыскивает полиция

Ярослав Кикоть выступал за львовскую команду с 1972 по 1977 годы

22 июля 2026, 18:10 | Обновлено 22 июля 2026, 18:12
507
0
Пропал экс-игрок львовских Карпат. Его разыскивает полиция
ФК Карпаты. Ярослав Кикоть
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Правоохранители Львовской области объявили в розыск бывшего футболиста львовских «Карпат» Ярослава Кикотя.

77-летнего мужчину в последний раз видели 21 июля около 14:20 в селе Липники Львовского района. Известно, что он может быть дезориентирован и не помнить место своего проживания.

Приметы: рост около 175 см, среднего телосложения, короткие седые волосы. На момент исчезновения был одет в темно-коричневый свитер, зеленые брюки и тапочки.

Полиция просит всех, кто владеет какой-либо информацией о возможном местонахождении Ярослава Кикотя, немедленно сообщить об этом по номеру 102. Также правоохранители призывают распространить информацию, ведь это может помочь в поисках.

Ярослав Кикоть выступал за «Карпаты» в 1972–1977 годах. За львовский клуб он провел 153 матча и забил 12 мячей. После завершения карьеры работал тренером СДЮШОР «Карпаты» и играл за ветеранскую команду клуба.

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Николай Степанов Источник: ФК Карпаты Львов
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